Xuất bản ngày 01/06/2026 01:00 PM
Giá bạc 999 hôm nay bao nhiêu?

Hoàng Lan
Cập nhật giá bạc 999 hôm nay giúp người mua có thêm cơ sở để giao dịch an toàn và tối ưu lợi nhuận.

Bạc 999 là gì?

Bạc 999 là loại bạc có độ tinh khiết cao, chứa tới 99,9% bạc nguyên chất và chỉ khoảng 0,1% tạp chất. Đây là loại bạc được đánh giá cao về giá trị nhờ hàm lượng bạc gần như tuyệt đối, thường được gọi là bạc ta.

Bạc 999 có màu trắng bạc, khá mềm, dễ uốn cong hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đặc tính này, bạc 999 thường được sử dụng để sản xuất bạc thỏi, bạc miếng, đồng xu lưu niệm hoặc các sản phẩm phục vụ mục đích tích trữ và đầu tư hơn là chế tác trang sức cầu kỳ.

Bạc 999 có độ tinh khiết cao. (Ảnh minh họa)

Giá bạc 999 hôm nay

Theo khảo sát, giá bạc 999 hôm nay ngày 1/6/2026 được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh mức 2,9 triệu đồng/lượng.

Dưới đây là bảng giá bạc 999 tại các thương hiệu lớn, cập nhật 11h sáng 1/6/2026:

Thương hiệuLoại bạc Giá mua vào Giá bán raĐơn vị
Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng2.851.0002.939.000đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.851.0002.939.000đồng/lượng
Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 2.851.0003.354.000đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 1kilo 76.026.47778.373.137đồng/kg
Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng2.843.0002.946.000 đồng
Bạc Doji 99.9 - 5 lượng 14.215.00014.730.000đồng
Bảo Tín Minh ChâuBạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.851.0002.939.000đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 14.255.00014.695.000đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 38.133.23839.306.569đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 76.266.47678.613.137đồng
AncaratNgân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng2.850.0002.938.000đồng
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng14.250.00014.690.000đồng
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo76.000.00078.347.000đồng
Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản)76.126.00078.480.000đồng
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng2.850.0002.938.000đồng
Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng14.250.00014.690.000đồng
Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng2.850.0002.938.000đồng
Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng2.850.0002.938.000đồng
Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng2.855.0002.943.000đồng
Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng2.855.0002.943.000đồng
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng)-2.649.800đồng
Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản)380.630.000397.400.000đồng

Lưu ý, giá bạc 999 tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, vì vậy, khách hàng nên cập nhật giá tại thời điểm giao dịch.

