Giá bạc 999 hôm nay bao nhiêu?

Bạc 999 là gì?

Bạc 999 là loại bạc có độ tinh khiết cao, chứa tới 99,9% bạc nguyên chất và chỉ khoảng 0,1% tạp chất. Đây là loại bạc được đánh giá cao về giá trị nhờ hàm lượng bạc gần như tuyệt đối, thường được gọi là bạc ta.

Bạc 999 có màu trắng bạc, khá mềm, dễ uốn cong hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đặc tính này, bạc 999 thường được sử dụng để sản xuất bạc thỏi, bạc miếng, đồng xu lưu niệm hoặc các sản phẩm phục vụ mục đích tích trữ và đầu tư hơn là chế tác trang sức cầu kỳ.

Giá bạc 999 hôm nay

Theo khảo sát, giá bạc 999 hôm nay ngày 1/6/2026 được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh mức 2,9 triệu đồng/lượng.

Dưới đây là bảng giá bạc 999 tại các thương hiệu lớn, cập nhật 11h sáng 1/6/2026:

Thương hiệu Loại bạc Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.851.000 2.939.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.851.000 2.939.000 đồng/lượng Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 2.851.000 3.354.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 1kilo 76.026.477 78.373.137 đồng/kg Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng 2.843.000 2.946.000 đồng Bạc Doji 99.9 - 5 lượng 14.215.000 14.730.000 đồng Bảo Tín Minh Châu Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.851.000 2.939.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 14.255.000 14.695.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 38.133.238 39.306.569 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 76.266.476 78.613.137 đồng Ancarat Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng 2.850.000 2.938.000 đồng Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng 14.250.000 14.690.000 đồng Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo 76.000.000 78.347.000 đồng Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) 76.126.000 78.480.000 đồng Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng 2.850.000 2.938.000 đồng Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng 14.250.000 14.690.000 đồng Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng 2.850.000 2.938.000 đồng Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng 2.850.000 2.938.000 đồng Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng 2.855.000 2.943.000 đồng Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng 2.855.000 2.943.000 đồng Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) - 2.649.800 đồng Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) 380.630.000 397.400.000 đồng

Lưu ý, giá bạc 999 tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, vì vậy, khách hàng nên cập nhật giá tại thời điểm giao dịch.