Giá bạc 999 hôm nay bao nhiêu?

Bạc 999 là gì?
Bạc 999 là loại bạc có độ tinh khiết cao, chứa tới 99,9% bạc nguyên chất và chỉ khoảng 0,1% tạp chất. Đây là loại bạc được đánh giá cao về giá trị nhờ hàm lượng bạc gần như tuyệt đối, thường được gọi là bạc ta.
Bạc 999 có màu trắng bạc, khá mềm, dễ uốn cong hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đặc tính này, bạc 999 thường được sử dụng để sản xuất bạc thỏi, bạc miếng, đồng xu lưu niệm hoặc các sản phẩm phục vụ mục đích tích trữ và đầu tư hơn là chế tác trang sức cầu kỳ.
Giá bạc 999 hôm nay
Theo khảo sát, giá bạc 999 hôm nay ngày 1/6/2026 được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh mức 2,9 triệu đồng/lượng.
Dưới đây là bảng giá bạc 999 tại các thương hiệu lớn, cập nhật 11h sáng 1/6/2026:
|Thương hiệu
|Loại bạc
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Phú Quý
|Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng
|2.851.000
|2.939.000
|đồng/lượng
|Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng
|2.851.000
|2.939.000
|đồng/lượng
|Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999
|2.851.000
|3.354.000
|đồng/lượng
|Bạc thỏi Phú Quý 1kilo
|76.026.477
|78.373.137
|đồng/kg
|Doji
|Bạc Doji 99.9 - 1 lượng
|2.843.000
|2.946.000
|đồng
|Bạc Doji 99.9 - 5 lượng
|14.215.000
|14.730.000
|đồng
|Bảo Tín Minh Châu
|Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng
|2.851.000
|2.939.000
|đồng
|Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng
|14.255.000
|14.695.000
|đồng
|Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram)
|38.133.238
|39.306.569
|đồng
|Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram)
|76.266.476
|78.613.137
|đồng
|Ancarat
|Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng
|2.850.000
|2.938.000
|đồng
|Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng
|14.250.000
|14.690.000
|đồng
|Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo
|76.000.000
|78.347.000
|đồng
|Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản)
|76.126.000
|78.480.000
|đồng
|Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng
|2.850.000
|2.938.000
|đồng
|Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng
|14.250.000
|14.690.000
|đồng
|Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng
|2.850.000
|2.938.000
|đồng
|Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng
|2.850.000
|2.938.000
|đồng
|Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng
|2.855.000
|2.943.000
|đồng
|Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng
|2.855.000
|2.943.000
|đồng
|Bạc thương hiệu khác 999 (lượng)
|-
|2.649.800
|đồng
|Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản)
|380.630.000
|397.400.000
|đồng
Lưu ý, giá bạc 999 tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, vì vậy, khách hàng nên cập nhật giá tại thời điểm giao dịch.
