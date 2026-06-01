World Cup 2026 hôm nay 1/6: 48 đội tuyển chốt danh sách chính thức

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 1/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào những luật mới được FIFA công bố, đội tuyển Nam Phi hoãn chuyến đi đến Mexico vì rắc rối liên quan đến giấy tờ và đội hình chính thức của Ecuador, Mexico và Australia.

FIFA công bố luật mới cho World Cup 2026

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận những thay đổi quan trọng liên quan đến công nghệ VAR và luật thi đấu được áp dụng tại World Cup hè này. Theo quy định mới của Hội đồng Bóng đá quốc tế (IFAB), tổ VAR sẽ được trao thêm quyền can thiệp trong một số tình huống trước đây không thuộc phạm vi xem xét.

Cụ thể, trọng tài video có quyền can thiệp nếu có lỗi xảy ra trước khi bóng được đưa vào trong các tình huống cố định. Nếu VAR phát hiện lỗi trước khi trận đấu tiếp tục, trọng tài có thể xem lại tình huống thông qua VAR, sau đó quyết định có nên áp dụng kỷ luật hay có nên thực hiện các tình huống cố định hay không.

Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế mở rộng quyền hạn cho VAR tại World Cup 2026. (Nguồn: AP)

Việc kiểm tra VAR với các quả phạt góc chỉ được áp dụng để sửa những lỗi rõ ràng và không được phép làm trì hoãn trận đấu.

Trưởng ban trọng tài FIFA, ông Pierluigi Collina, cho biết đây là sự điều chỉnh cần thiết nhằm đảm bảo tính công bằng cho giải đấu. “Chúng tôi tin rằng bàn thắng đó không nên được công nhận vì nó không công bằng. Nếu một cầu thủ phạm lỗi ngay trước khi bóng được đưa vào cuộc chơi, việc xem xét lại là hoàn toàn hợp lý và khó ai có thể phản đối điều đó”, Collina nói.

VAR cũng sẽ được phép can thiệp trong những trường hợp trọng tài rút nhầm thẻ vàng thứ hai hoặc đưa ra quyết định phạt góc không chính xác. Bên cạnh đó, FIFA đang tìm cách hạn chế tình trạng các đội bóng lợi dụng những quãng dừng trận đấu do chấn thương để tranh thủ họp chiến thuật hoặc đưa ra chỉ đạo từ ngoài sân.

Nam Phi hoãn lịch trình đến World Cup

Đội tuyển Nam Phi buộc phải hoãn chuyến bay sang Mexico vì gặp trục trặc trong quá trình làm thủ tục thị thực, trong bối cảnh chỉ còn 11 ngày trước khi World Cup khởi tranh.

Theo kế hoạch ban đầu, thầy trò HLV Hugo Broos sẽ lên đường vào Chủ nhật để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Đội bóng châu Phi dự kiến chạm trán chủ nhà Mexico trong trận khai mạc diễn ra tại Mexico City vào ngày 11/6.

Trong thông báo phát đi ngày Chủ nhật, Liên đoàn Bóng đá Nam Phi (SAFA) cho biết: "Một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của đội tuyển Nam Phi đang gặp vấn đề về thị thực. Vì vậy, toàn đội không thể khởi hành sang Bắc Mỹ theo đúng kế hoạch ban đầu".

SAFA khẳng định đang khẩn trương phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vấn đề, nhằm đảm bảo đội tuyển có mặt tại Mexico sớm nhất có thể trước trận mở màn diễn ra.

Đội tuyển Nam Phi phải hoãn lịch trình đến Mexico do gặp vấn đề về thị thực. (Nguồn: AP)

Tiền vệ Scotland lỡ hẹn World Cup do chấn thương

Tiền vệ Billy Gilmour - cầu thủ vốn có tên trong danh sách thi đấu chính thức của đội tuyển Scotland - đã dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và buộc phải lỡ hẹn với World Cup 2026. Trước tình hình đó, HLV Steve Clarke đang cân nhắc triệu tập một tài năng trẻ của Manchester United để thay thế.

Trong trận giao hữu với Curacao trên sân Hampden ngày 30/5, Scotland giành chiến thắng 4-1 nhưng niềm vui không trọn vẹn. Tiền vệ của Napoli đá chính ngay từ đầu trận nhưng phải rời sân sau pha va chạm khiến đầu anh bị chấn thương đầu gối.

Tối cùng ngày, Liên đoàn Bóng đá Scotland xác nhận Billy Gilmour sẽ không kịp bình phục để tham dự World Cup mùa hè năm nay.

Tiền vệ của Billy Gilmour lỡ hẹn với World Cup 2026. (Nguồn: AP)

Tài khoản chính thức của đội tuyển Scotland trên mạng xã hội X đăng thông báo: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng Billy Gilmour không thể góp mặt tại World Cup 2026 do chấn thương đầu gối. Chúng tôi luôn ở bên cậu, Billy".

Sau trận đấu, HLV Steve Clarke cũng tiết lộ ông đang cân nhắc những phương án thay thế. Trong số đó, Tyler Fletcher - tiền vệ 19 tuổi của Manchester United - là một ứng viên sáng giá. "Tôi còn có Connor Barron, Andy Irving, Lennon Miller và mọi người cũng sẽ thấy Tyler Fletcher tài năng thế nào", HLV Clarke chia sẻ.

Brazil thắng áp đảo Panama trong trận giao hữu

Đội tuyển Brazil đánh bại Panama với tỷ số 6-2 trong trận giao hữu trên sân Maracana trước thềm World Cup 2026. Trong hiệp đấu đầu tiên, Brazil hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm. "Selecao" sớm mở tỷ số nhờ siêu phẩm sút xa của Vinicius.

Tiền đạo của Brazil dẫn bóng vài nhịp rồi tung cú sút xa từ khoảng cách 23 mét, không cho thủ môn Mosquera bất kỳ cơ hội cản phá nào. Dù Panama gỡ hòa ở phút 12, Brazil vẫn khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 2-1 sau pha lập công của Casemiro.

Sau giờ nghỉ, Ancelotti thay tới 10 cầu thủ theo thỏa thuận giữa hai đội. Chỉ có trung vệ Leo Pereira ở lại trên sân trong những phút cuối trận. Tuy nhiên, sức mạnh của "Selecao" không hề suy giảm. Rayan, Lucas Paqueta, Igor Thiago và Danilo Santos lần lượt ghi bàn, giúp Brazil tạo nên cơn mưa bàn thắng. Panama chỉ ghi thêm một bàn danh dự ở cuối trận, qua đó chấp nhận thất bại 2-6 trước đội chủ nhà.

Brazil đánh bại Panama với tỷ số 6-2 trong trận giao hữu. (Nguồn: Reuters)

Đội hình Ecuador tham dự World Cup 2026

Hôm nay 1/6 là hạn chót để các đội tuyển đăng ký danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2026. HLV Sebastian Beccacece chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ Ecuador tham dự World Cup 2026. Danh sách triệu tập được Liên đoàn Bóng đá Ecuador (FEF) công bố thông qua một đoạn video giàu cảm xúc, tôn vinh sự hy sinh, khát vọng và niềm tự hào dân tộc trước thềm giải đấu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastian Beccacece, "Ngựa ô" Nam Mỹ xây dựng bộ khung ổn định ở cả ba tuyến, đặc biệt là nền tảng phòng ngự chắc chắn. Sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2022, Ecuador quyết tâm tiến xa hơn ở giải đấu lần này và khẳng định vị thế của mình. Nhiều ngôi sao của đội tuyển hiện đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ, hứa hẹn giúp Ecuador trở thành đối thủ đáng gờm tại World Cup 2026.

Thủ môn: Hernan Galindez (Huracan), Gonzalo Valle (L.D.U Quito), Moises Ramirez (Independiente DV).

Hậu vệ: Pervis Estupinian (AC Milan), Joel Ordonez (Cub Brugge), Angelo Preciado (Sparta Prague), Willian Pacho (PSG), Piero Hincapie (Arsenal), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Xavier Arreaga (Barcelona), Bryan Ramirez (L.D.U Quito), Felix Torres (Corinthians), Jhoanner Chavez (Lens), Diego Palacios (Corinthians), Jose Andres Hurtado (RB Bragantino), Jackson Porozo (Troyes).

Tiền vệ: Moises Caicedo (Chelsea), Kendry Paez (Chelsea), Pedro Vite (Vancouver Whitecaps), Kendry Paez (Chelsea), Jhegson Mendez (Inpendiente DV), Alan Franco (Atletico Minerio), Yaimar Medina (Genk), Denil Castilo (Midtjylland), Cristian Ramirez (Monagas SC), John Yeboah (Rakow Czestochowa).

Đội hình Mexico tham dự World Cup 2026

Mexico, một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026, đã chính thức công bố danh sách cầu thủ tham dự giải đấu. HLV Javier Aguirre lựa chọn lực lượng kết hợp giữa những gương mặt dày dạn kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Tâm điểm của danh sách là thủ thành Guillermo Ochoa. Người gác đền kỳ cựu sẽ đi vào lịch sử bóng đá Mexico khi góp mặt ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

Bước vào World Cup 2026 với tư cách chủ nhà, Mexico đặt mục tiêu lấy lại vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu khu vực CONCACAF và tạo tiếng vang trên đấu trường thế giới. Tuy nhiên, hành trình chuẩn bị của thầy trò Javier Aguirre không hề dễ dàng khi nhiều cầu thủ gặp chấn thương trong giai đoạn trước giải, buộc nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này phải liên tục điều chỉnh nhân sự và chiến thuật.

Thủ môn: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Hậu vệ: Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (América), Mateo Chavez (AZ).

Tiền vệ: Edson Alvarez (Fenerbahçe), Brian Gutierrez (Guadalajara), Luis Chavez (Dynamo Moscow), Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athens), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana).

Tiền đạo: Raul Jimenez (Fulham), Cesar Huerta (Anderlecht), Santiago Gimenez (AC Milan), Alexis Vega (Toluca), Roberto Alvarado (Guadalajara), Julian Quinones (Al-Qadisiyah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara).

Thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa của đội tuyển Mexico. (Nguồn: Reuters)

Đội hình Australia tham dự World Cup 2026

Australia sẽ mang đến World Cup 2026 một đội hình giàu kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt của HLV Tony Popovic. Tại World Cup 2022, "Socceroos" đã tiến vào vòng 16 đội và chỉ chịu thua sát nút trước Argentina - đội sau đó lên ngôi vô địch. Australia khi đó đã gây nhiều khó khăn cho đại diện Nam Mỹ và chỉ dừng bước sau một trận đấu đầy nỗ lực.

Bước vào kỳ World Cup năm nay, Australia tiếp tục đặt niềm tin vào nhiều gương mặt từng góp công ở chiến dịch 2022, nổi bật là thủ môn kỳ cựu Mathew Ryan và tiền vệ Jackson Irvine. Bên cạnh đó, đội tuyển xứ chuột túi cũng sở hữu những tài năng trẻ đầy triển vọng như Nestory Irankunda và Mohamed Toure, những cầu thủ được kỳ vọng sẽ tạo nên đột phá cho đội bóng tại giải đấu.

Thủ môn: Mathew Ryan (Levante), Paul Izzo (Randers), Patrick Beach (Melbourne City).

Hậu vệ: Harry Souttar (Leicester City), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Alessandro Circati (Parma), Cameron Burgess (Swansea City), Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Jason Geria (Albirex Niigata), Miloš Degenek (APOEL), Kai Trewin (New York City FC).

Tiền vệ: Jackson Irvine (FC St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City FC), Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Ajdin Hrustić (Heracles Almelo), Cameron Devlin (Hearts), Paul Okon-Engstler (Sydney FC).

Tiền đạo: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Tete Yengi (Machida Zelvia), Awer Mabil (Castellón), Cristian Volpato (Sassuolo), Mohamed Touré (Norwich City).