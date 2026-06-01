Tạm giữ nhóm người ở Phú Quốc giết mổ, mua bán voọc bạc quý hiếm

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 5 người gồm: Ngô Hoàng Phi (47 tuổi) Ngô Hoàng Hậu (23 tuổi), Đỗ Khắc Trường (30 tuổi), Đỗ Khắc Cường (32 tuổi) và Nguyễn Tấn Bền (39 tuổi), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Trong quá trình điều tra, Công an phát hiện nhóm trên thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội, trong đó có các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Các đối tượng khi bị bắt giữ.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến 12h30, ngày 29/5, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu đang mổ xẻ một con voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini), thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Khám xét nơi ở của Phi và Hậu, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 8 con voọc bạc khác đã bị giết hại, lấy thịt, chỉ còn lại phần đầu và xương; đồng thời thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn chì được sử dụng để săn bắt động vật.

Tiếp tục truy xét, sau 3 ngày vận động, Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú. Nhóm này giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn chì, 1 con dao cùng nhiều dụng cụ dùng để săn bắt động vật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, trưng cầu giám định các tang vật, khẩn trương hoàn tất các thủ tục để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi và đối tượng có liên quan.