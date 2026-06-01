Gia đình bé Hiền cảm ơn bạn đọc ủng hộ hơn 54 triệu đồng

Hoàn cảnh của Phàn Thương Hiền (3 tuổi, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang) được phản ánh trong bài viết 'Con đau lắm, bố ơi' - tiếng khóc xé lòng của bé gái 3 tuổi có làn da như 'lửa thiêu'.

Bé Hiền mắc vảy nến mủ toàn thân và viêm da cơ địa thể nặng khiến da thịt lở loét từ khi bé mới vài tháng tuổi. Làn da non nớt của bé luôn phủ kín những mảng vảy dày, khô, tróc từng lớp, đỏ rát như bị bỏng.

Việc điều trị không thể chỉ một vài lần mà phải là hành trình lâu dài, với việc sử dụng thuốc thường xuyên và tái khám liên tục theo phác đồ.

Những mảng da tróc vẩy khiến bé Hiền đau đớn.

Gia đình bé Hiền là hộ nghèo nhiều năm của xã Thuận Hòa. Sinh kế cả nhà chỉ trông vào vài nương ngô, rẫy sắn trên sườn núi. Hai vợ chồng anh Sàng đều không biết chữ, nuôi bốn người con trong cảnh bữa đủ bữa thiếu.

Khi con mắc bệnh, thương con đứt ruột, hễ nghe ai mách nơi nào có thể chữa được, từ bệnh viện tuyến tỉnh đến Hà Nội xa xôi, anh chị lại chạy vạy vay tiền họ hàng để đưa con đi. Nợ cũ chưa trả xong lại thêm nợ mới. Đã có lúc anh Sàng nghĩ đến việc đưa con về, chấp nhận số phận vì “không còn đâu để vay nữa”. Nhìn con đau đớn, anh chị chỉ biết lặng lẽ quay đi lau nước mắt, bất lực.

Sau khi bài viết được đăng tải, đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình. Tổng số tiền quyên góp đạt 54.012.136 đồng, mang đến nguồn động viên lớn lao cho hành trình điều trị còn nhiều gian nan của bé Hiền.

Gia đình anh Sàng xúc động nhận được ủng hộ từ bạn đọc.

Đón nhận tấm lòng của cộng đồng, anh Phàn Văn Sàng- bố của Hiền, xúc động gửi lời cảm ơn tới ban biên tập, bạn đọc và các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

"Gia đình tôi thực sự biết ơn tất cả mọi người đã yêu thương và giúp đỡ cháu. Số tiền ủng hộ không chỉ giúp chúng tôi có thêm kinh phí điều trị mà còn tiếp thêm hy vọng để gia đình tiếp tục đồng hành cùng con trên chặng đường phía trước", anh Sàng chia sẻ.

Gia đình cho biết toàn bộ số tiền bạn đọc hỗ trợ sẽ được sử dụng cho việc điều trị bé Hiền trong thời gian tới.