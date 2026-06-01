Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Philippines

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Các văn kiện gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Chương trình hợp tác du lịch 2026 - 2029 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines; Bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam) với Đại học Philippines.

