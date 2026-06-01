Dự báo thời tiết tháng 6: Nắng nóng tiếp diễn, Biển Đông có thể xuất hiện bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo khí hậu trong tháng 6/2026.

Theo đó, nắng nóng được dự báo xuất hiện trên diện rộng trong những ngày đầu tháng 6, sau đó còn có khả năng xảy ra thêm một số đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C, một số nơi có thể cao hơn mức này.

Tháng 6, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra tại miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Xen kẽ các đợt nắng nóng gay gắt, Bắc Bộ có thể tiếp tục xuất hiện mưa lớn diện rộng. Hình thái thời tiết cũng duy trì ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Tại các khu vực khác trên cả nước, mưa rào và dông chỉ xảy ra cục bộ.

So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn 10-25%. Trong đó, Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cao hơn 5-10%.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Ngoài ra, trong tháng 6, bão và áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện trên Biển Đông ở mức tương đương trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,1 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,3 cơn).

Trước đó, trong tháng 5, Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện 2 đợt nắng nóng diện rộng vào ngày 13-17/5 và 23-28/5 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39°C, có nơi trên 40°C. Sang ngày 29/5, nắng nóng thu hẹp và tập trung ở các tỉnh từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong đó, tại cao nguyên Trung Bộ, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ và tập trung tại phía Tây các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Trong tháng, có 3 đợt nắng nóng diện rộng xảy ra tại Nam Bộ vào ngày 1-3/5, ngày 7-17/5 và từ 22-26/5 với mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38°C.

Trong tháng 5, tại một số trạm khí tượng ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng kỳ như trong ngày 25/5, trạm Uông Bí (Quảng Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,7°C, vượt giá trị lịch sử 37,5°C ngày 16/5/2013.

Trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) nhiệt độ cao nhất là 39,7°C, vượt lịch sử 39°C ngày 19/5/2019.

Trạm Bắc Giang nhiệt độ cao nhất là 39,4°C, vượt giá trị lịch sử 39,1°C ngày 21/5/2020.

Trạm Bắc Ninh ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 40,5°C, bằng giá trị lịch sử ngày 21/5/2020.

Trạm Hải Dương (Hải Phòng) nhiệt độ cao nhất 39,8°C, vượt giá trị lịch sử 39,6°C ngày 21/5/2020...

Cũng trong tháng này, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5°C, có nơi cao hơn.

Ngoài nắng nóng, Bắc Bộ trải qua 4 đợt mưa trong tháng 5, trong đó đợt từ ngày 19-21/5 gây mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Cũng trong tháng này, Thanh Hóa đến Huế xảy ra 3 đợt mưa; Đà Nẵng đến Lâm Đồng xảy ra 2 đợt. Khu vực Nam Bộ trong tháng 5 có nhiều ngày mưa rào và dông rải rác, trong đó có 3 đợt mưa diện rộng vào với nhiều nơi tại miền Đông Nam Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to.