Những hiểu nhầm tai hại về lốp xe ô tô

Lốp xe là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với mặt đường, giúp nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của phương tiện, giảm thiểu sự rung động từ mặt đường lên thân xe, từ đó mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ các vấn đề về lốp xe, có những quan điểm sai lầm về lốp xe khiến bộ phận này không phát huy tối đa hiệu quả hoạt động.

Lốp mòn không đều do bị lỗi

Một số người dùng tin rằng, lốp xe thường sẽ mòn đều sau một thời gian sử dụng, trường hợp mòn không đều là do lốp xe bị lỗi. Nhưng theo nhiều chuyên gia, lốp xe mòn không đều còn do tác động của các yếu tố ngoại cảnh.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới lốp ô tô mòn không đều như áp suất lốp xe không đúng, độ chụm bánh xe bị sai lệch, hệ thống treo có vấn đề...Nếu phát hiện lốp xe mòn không đều, nên đưa xe tới trung tâm bảo dưỡng để kiểm tra, xác định nguyên nhân chính xác.

Lốp còn nhiều gai là sử dụng tốt

Kiểm tra gai trên lốp xe là cách để xác định lốp xe cần thay hay chưa. Tuy nhiên, không phải lúc nào lốp xe còn nhiều gai cũng đồng nghĩa với việc sử dụng tốt.

Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, lốp xe nên được thay sau 5 - 6 năm hoặc tùy theo thực tế vận hành để đảm bảo an toàn.

Áp suất tối đa in trên lốp

Lốp xe cần phù hợp với trọng lượng của xe. (Ảnh minh họa)

Áp dụng thông số một cách máy móc là quan niệm sai lầm về lốp xe. Thực tế, áp suất in trên lốp là áp suất tối đa cho một loại lốp cụ thể ở một tải trọng nhất định. Lốp xe cần phù hợp với ô tô và trọng lượng của xe.

Do vậy, áp suất lốp tối đa được cung cấp bởi nhà sản xuất ô tô thay vì đơn vị sản xuất lốp xe. Người dùng nên tìm thông tin này trong sách hướng dẫn sử dụng xe.

Chỉ lốp quá căng mới gây nổ

Đây là quan điểm của nhiều tài xế, nhưng thực tế, nguyên nhân gây ra phần lớn các vụ nổ lốp thường do lốp bị non hơi. Khi lốp non hơi, vách lốp yếu đi, phải chịu áp lực lớn hơn. Bề mặt tiếp xúc của lốp với mặt đường theo đó cũng nhiều hơn, dẫn đến lốp bị nóng và dễ nổ.

Lốp xe trước quan trọng hơn

Việc cho rằng lốp xe trước đóng vai trò quan trọng hơn là quan niệm sai lầm của nhiều người dùng. Trên thực tế, lốp xe sau mới có vai trò chính trong việc tạo sự cân bằng cho xe khi phanh hoặc rẽ, đặc biệt khi đường ẩm ướt và trơn trượt.

Lốp dự phòng có thể sử dụng cho chuyến đi đường dài vói tốc độ cao

Lốp dự phòng sẽ cứu nguy cho các tài xế trong những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu cho rằng lốp dự phòng sẽ giúp tài xế an tâm di chuyển trên đoạn đường dài ở tốc độ cao thì hoàn toàn sai lầm. Điều này chỉ đúng khi lốp dự phòng có kích thước giống như lốp chính.

Nếu lốp dự phòng có kích thước nhỏ hơn lốp chính, chỉ nên lái xe dùng lốp dự phòng đến cửa hàng sửa chữa gần nhất.

Phải thay cùng lúc 4 lốp xe

Thay đồng thời cả 4 lốp xe sẽ hỗ trợ phương tiện di chuyển an toàn. Tuy nhiên, nếu thay cả 4 lốp khi chỉ có một lốp xe gặp trục trặc là việc không cần thiết, gây tốn kém chi phí. Theo các chuyên gia, khách hàng nên ưu tiên thay 2 lốp sau. Bởi, lốp xe giúp xe giữ ổn định khi di chuyển trên đường trường.