Những điều cần làm khi gặp xe lao ngược chiều

(VTC News) -

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, có hai tình huống điển hình khi gặp xe ngược chiều. Một là nhìn thấy từ xa, có đủ thời gian để suy nghĩ đưa ra phương án, hai là bất ngờ thấy xe ngược chiều lao ra từ nơi khuất tầm nhìn (đường cong, xe to chắn mặt). Mỗi tình huống lại có cách giải quyết khác nhau để đảm bảo an toàn tối đa.

Thấy xe ngược chiều từ xa

Việc cần làm đầu tiên là giảm tốc độ xuống mức thấp nhất có thể. Quy trình giảm tốc độ an toàn là buông bàn đạp ga, nhấn phanh vừa phải và giữ vững tay lái.

Nếu quan sát gương hậu thấy phía sau thông thoáng, không có xe ở gần, xe đi ngược chiều không chuyển hướng, tài xế có thể đánh lái sang làn bên cạnh để tránh tai nạn. Lưu ý không nên đánh lái đột ngột, dùng xi-nhan trước khi đánh lái để thông báo cho xe đi ngược chiều và xe phía sau tài xế biết hướng di chuyển của xe.

Ngoài ra, có thể dùng còi và nháy đèn pha vài lần để thu hút sự chú ý của xe đi ngược chiều, lưu ý không nên giương pha vì sẽ khiến người đi ngược chiều bị chói mắt, không quan sát được các phương tiện khác để né va chạm.

Ảnh minh họa

Xe đi ngược chiều bất ngờ xuất hiện

Tình huống nguy hiểm hơn rất nhiều là chiếc xe ngược chiều chạy rất nhanh, bất ngờ xuất hiện sau khúc cua hoặc sau một chiếc xe khác chắn mặt ở phía trước. Lúc này, nếu không thể tránh khỏi va chạm, việc cần làm của tài xế là giảm tốc độ nhanh nhất có thể và đặc biệt không chuyển hướng.

Lúc này, chân đạp hết tầm phanh, giữ lưng thẳng, đầu hướng gần về đệm tựa đầu, giữ chặt vô-lăng, giữ cổ tay thẳng, khuỷu tay và đầu gối gập nhẹ, siết chặt các nhóm cơ. Đây là cách để bản thân tài xế giảm thiểu chấn thương cho bản thân mình.

Nếu đánh lái gấp, việc mất thăng bằng bất ngờ có thể khiến lật xe, tình huống thêm thảm khốc. Ngoài ra, việc giữ thẳng hướng đi và giảm tốc cũng là cách để xe đi ngược chiều chủ động tránh nếu có thể phản ứng.

Đề phòng xe ngược chiều

Khi di chuyển trên đường với tốc độ cao, tài xế cần đưa tầm mắt ra phía đường chân trời nhằm tạo góc nhìn rộng và bao quát nhất có thể. Điều này giúp tài xế có thể quan sát rõ các chướng ngại vật, xe ngược chiều từ xa, qua đó đủ thời gian để phản ứng với các tình huống nguy hiểm.

Với các góc cua khuất, nên đưa xe di chuyển về làn giữa hoặc bên phải (đối với đường có hai làn trở lên) để mở rộng tầm nhìn.

Tài xế cần quan sát kỹ đường đi, bảng chỉ dẫn và đèn của các phương tiện khác. Sử dụng đèn chiếu xa ở những đoạn đường vắng để phát hiện sớm xe đi ngược chiều.