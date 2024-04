Những điểm du lịch không nên bỏ lỡ dịp nghỉ lễ 30/4 ở TP.HCM

(VTC News) -

Rừng Sác

Nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 50km, huyện Cần Giờ là một trong những điểm du lịch không thể bỏ qua trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Đến huyện Cần Giờ, bạn không nên bỏ qua Đảo Khỉ với hơn 2.000 cá thể khỉ đang sinh sống. Chúng gần gũi con người và rất hiếu động. Du khách đến đây ngoài việc tham quan chiêm ngưỡng những chú khỉ, còn có thể trải nghiệm dịch vụ đi thuyền trên các con lạch, đi thuyền câu cá, đi sâu vào vào bên trong rừng đước để khám phá hệ sinh thái ở đây.

Du khách tham quan Rừng Sác. (Ảnh: Báo SGGP)

Đặc biệt, đi sâu vào bên trong khoảng 1km, du khác sẽ còn được tìm hiểm về di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác. Đây là một căn cứ địa cách mạng quan trọng của bộ đội trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Căn cứ cách mạng Rừng Sác đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2004.

Những hình ảnh tại Chiến khu Rừng Sác. (Ảnh: Đình Phúc)

Trước đó, năm 2000, UNESCO đã công nhận rừng Sác là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ với hệ động thực vật đa dạng, độc đáo điển hình của vùng ngập mặn. Nơi này được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ. Tổng diện tích khu rừng ngập mặn Cần Giờ là 75.740 ha.

Cũng tại Cần Giờ, bạn có thể đi vỏ lãi để khám phá xã đảo Thạnh An. Xã đảo này nằm hoàn toàn tách biệt với huyện Cần Giờ và TP.HCM. Nếu đi đảo Thạnh An trong ngày, bạn hãy cố nán lại để ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp bên bờ biển và chụp ảnh ở bờ kè nổi tiếng ở đây. Thạnh An cũng nổi tiếng với nhiều món ăn dân giã, đặc biệt hải sản ở đây cũng rất tươi ngon.

Khu du lịch Suối Tiên

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 20km, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên tọa lạc tại 120 Xa lộ Hà Nội (phường Tân Phú, TP Thủ Đức). Đây là khu liên hợp vui chơi giải trí, với kiểu cách kiến trúc và các thể loại vui chơi được gắn lồng vào các hình ảnh lịch sử và truyền thuyết Việt Nam, đặc biệt là công viên giải trí dưới nước là biển Tiên Đồng – Ngọc Nữ.

Khu du lịch này mở cửa tất cả các ngày trong tuần (từ 8h00 - 17h00), riêng ngày lễ lớn sẽ mở cửa từ 7h cho đến khi hết khách. Giá vé vào cổng đối với người lớn là 120.000 đồng và vé trẻ em 60.000 đồng.

Khu du lịch Suối Tiên điểm đến phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Công viên văn hóa Đầm Sen

Tọa lạc tại Số 3 Hòa Bình (phường 3, Quận 11), Công viên Văn hóa Đầm Sen là một trong những công viên giải trí khu du lịch lớn và đặc sắc của TP.HCM.

Ngoài những khu vườn sinh thái với số lượng động, thực vật đa dạng, phong phú, khu vui chơi với hơn 50 trò chơi từ thư giãn đến cảm giác mạnh, thì Đầm Sen còn có những nhà hàng, khách sạn và hàng chục các loại hình khác để phục vụ khách du lịch.

Công viên văn hóa Đầm Sen.

Bên cạnh đó, Đầm Sen còn có công trình phục vụ tham quan giải trí "Thuỷ cung Đầm Sen". Đây là nơi sinh sống của hơn 6.000 cá thể sinh vật thuộc hàng trăm loài sinh vật đa dạng dưới nước.

Đầm Sen hoạt động từ 8h00 – 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Riêng thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, Tết, Đầm Sen mở cửa từ 8h00 – 21h00. Giá vé vào cổng áp dụng những ngày lễ là 80.000 đồng đối với trẻ em và 120.000 đồng cho người lớn.

Địa đảo Củ Chi

Nằm cách trung tâm thành phố gần 60km, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi là một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút khá nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Đến với Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, du khách sẽ được được khám phá hệ thống đường hầm dài gần 200 km, tham gia các trò chơi giải trí như bắn súng thể thao, đạn phun sơn, 4D, khu nhà phao, bóng nước,…

Khu du lịch Bình Quới - Thanh Đa

Khu du lịch Bình Quới (Phường 28, quận Bình Thạnh) là điểm nhấn giữa bức tranh phố thị náo nhiệt. Khuôn viên khu du lịch đậm chất miền Tây với những khoảng không xanh mát.

Khu du lịch Bình Quới được chia thành ba nơi, bao gồm Khu số 1, 2, và 3. Thế nhưng, vì cùng nằm trên bán đảo Thanh Đa, thế nên bạn sẽ dễ dàng di chuyển qua lại giữa các khu.

Ảnh minh họa.

Khu Bình Quới 1 trải dài trên khắp khoảnh đất rộng 34.000 m2 là các tiểu cảnh gắn liền với hình ảnh Nam Bộ xưa, gồm hàng dừa xanh rì, cầu khỉ cheo leo vắt ngang kênh, rạch, điểm xuyết cùng những chiếc xuồng ba lá khắp nơi.

Bạn sẽ có cơ hội đắm mình trong không gian thanh bình, trong trẻo với tiếng chim muông ríu rít, cũng như trải nghiệm hàng loạt những hoạt động thú vị.

Khác hẳn với Khu du lịch Bình Quới 1, phân khu 2 được thiết kế theo phong cách làng chài Nam Bộ với diện tích 25.380 m2 nằm yên bình bên dòng sông Sài Gòn. Đây là khu vực có vị trí xa nhất, phía cuối bến đò, nhưng vẫn luôn nhận được sự yêu mến của đông đảo mọi người.

Lấy cảm hứng từ làng chài, vì vậy, phần lớn tiểu cảnh tại phân khu 2 là những nét đặc sắc của văn hóa miệt vườn Nam Bộ. Đó là chòi nhỏ dựng bằng cột gỗ chắc chắn bên bờ sông, thảm cỏ xanh rì, con đường lát sỏi, hàng dừa soi bóng bên bờ kênh Sở Nhật. Đặc biệt, nơi đây còn có hẳn một khu vực Bungalow nghỉ dưỡng đạt chuẩn, khu hồ bơi, sân tennis hiện đại.

Đặc biệt, tại Khu du lịch Bình Quới 2 có một cụm các nhà hàng với tầm nhìn hướng thẳng ra bờ sông Sài Gòn phẳng lặng. Các món ăn đặc sắc tại đây mà bạn nhất định không thể bỏ lỡ bao gồm gà quay lu, gỏi nghêu bắp chuối, gỏi ngũ sắc, lẩu mắm, gà giò rang muối hột, lẩu hoa cá ngát, ốc bươu nhồi thịt hấp lá gừng...

Khu du lịch Bình Quới 3 được biết đến với cái tên khác phổ biến hơn là Quán Xưa, hoặc Làng Bình Quới.

Làng Bình Quới sở hữu không gian xưa cũ miên man, lại nằm cạnh bờ sông nên thêm phần yên ả, với bầu không khí mát mẻ nhờ những cơn gió từ sông xanh thổi vào.

Đường đi tại Làng Bình Quới được lát đá nên dễ dàng di chuyển, lại điểm xuyết với các tiểu cảnh tái hiện làng quê Việt như cầu tre vắt mình qua con lạch, cầu gỗ bắt qua hồ sen hồng, dãy nhà lơp mái, hàng dừa cao vút, thảm cỏ xanh rì...

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên nằm gần hạ lưu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với 2 cổng vào nằm ở số 2B đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Nghé, Quận 1).

Ảnh minh họa.

Đây là công viên bảo tồn động vật - thực vật ở TP.HCM và là vườn thú có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới. Nơi đây sở hữu 590 đầu thú thuộc 125 loài, có khoảng 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội địa cùng rất nhiều các loại xương rồng, cây bonsai... và đang được bổ sung.

Trong dịp lễ 30/4 – 1/5 này, Thảo Cầm Viên sẽ tổ chức các chương trình xiếc thú, các hoạt động vui chơi và tìm hiểu động thực vật.

