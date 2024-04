Nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024 từ ngày nào?

(VTC News) -

Căn cứ theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động sẽ được nghỉ 6 dịp lễ chính trong năm, trong đó có Ngày Kỷ niệm giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024 bắt đầu từ ngày nào?

Năm nay, hai ngày lễ này rơi vào ngày làm việc trong tuần là thứ Ba và thứ Tư. Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày gồm là thứ Ba 30/4/ và thứ Tư 1/5. Tuy nhiên, vào ngày 12/4 vừa qua, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính thông qua văn bản số 2450/VPCP-KGVX về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Thông báo này yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc như sau: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (4/5/2024). Như vậy, người lao động sẽ nghỉ liên tục 5 ngày.

Như vậy, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024 bắt đầu từ ngày thứ Bảy 27/4 đến hết thứ Tư 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5/2024).

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ phải đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động; phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân, lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian nghỉ lễ, người dân phải tuân thủ và chấp hành đầy đủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông, tránh các vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý, chở quá tải trọng, quá số người quy định hay vi phạm về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường... Ngoài ra, phải đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Phụ huynh phải có biện pháp giáo dục, quản lý chặt chẽ con em mình trong thời gian nghỉ hè, tuyệt đối không giao phương tiện hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Ngoài kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, trong tháng 4, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn được nghỉ một ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch (tức 18/4 Dương lịch).

Điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 quy định, người lao động làm thêm dịp lễ, Tết vào ban ngày được trả ít nhất bằng 300% lương, chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.