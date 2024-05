Nhân viên bệnh viện bị kẻ tự xưng thầy bói lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 29/5, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Nguyệt (SN 1983, trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyệt tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Theo điều tra của cơ quan công an, Nguyệt đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc cúng giải vong, bốc mộ nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cụ thể, khoảng cuối năm 2023, Nguyệt chăm cháu ngoại ốm tại một bệnh viên trên địa bàn TP Tam Kỳ. Tại đây, Nguyệt gặp chị H.T.T.N. - nhân viên của bệnh viện.

Sau thời gian nói chuyện, nhận thấy chị N. là người tin vào việc cúng bái nên Nguyệt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị N.

Đến giữa tháng 4/2024, Nguyệt tự giới thiệu với chị N. bản thân là thầy bói, có khả năng nhập vong, giải vong, giải căn, bốc mộ, cầu siêu, ... và đưa ra thông tin là nhà chị N. có vong, mộ lạc dưới nền nhà, nếu không làm lễ cúng giải hạn thì gia đình sẽ bị hạn, gặp chuyện không may mắn.

Tin lời Nguyệt, chị N. đồng ý cho đối tượng cúng giải vận hạn, bốc mộ. Sau khi thỏa thuận, Nguyệt yêu cầu chị N. chuyển số tiền 8,5 triệu đồng để mua đồ cúng giải hạn.

Những ngày sau đó, lợi dụng sự mê tín dị đoan của chị N., đối tượng nhiều lần đưa ra thông tin không đúng sự thật về chuyện tâm linh, yêu cầu chị N. chuyển tiền để làm lễ cúng, giải vận hạn.

Từ ngày 20/4 đến ngày 2/5, Nguyệt chiếm đoạt của bị hại tổng cộng 102.900.000 đồng.