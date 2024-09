Nhận tin mẹ qua đời, Nicole Kidman rời LHP Venice, không nhận giải thưởng

(VTC News) -

Tại Lễ trao giải LHP Venice 2024, Nicole Kidman không thể có mặt để nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong Babygirl.

Thay mặt nữ diễn viên, đạo diễn Halina Reijin đọc một bức thư, trong đó Kidman bày tỏ sự đau buồn khi mẹ cô, bà Janelle Anne Kidman, vừa qua đời. Cô phải gấp rút rời khỏi Venice để về bên gia đình.

Nicole Kidman rời LHP Venice sớm vì nhận tin mẹ qua đời đột ngột.

"Người mẹ dũng cảm và xinh đẹp của tôi, Janelle Anne Kidman vừa qua đời. Tôi rất sốc và phải nhanh chóng về bên gia đình. Giải thưởng này, tôi muốn dành tặng bà. Mẹ đã định hình, dẫn dắt và tạo nên tôi. Tôi rất biết ơn khi được gọi tên bà với các bạn thông qua Halina. Sự va chạm giữa cuộc sống và nghệ thuật thật đau lòng. Trái tim tôi tan vỡ", Kidman viết.

Người đại diện của Nicole Kidman cho biết "gia đình rất đau buồn, mong muốn được tôn trọng sự riêng tư vào lúc này".

Trong buổi họp báo sau lễ trao giải, Isabelle Huppert, trưởng ban giám khảo LHP Venice dành những lời chia sẻ đầy xúc động cho Nicole Kidman: "Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với Nicole Kidman, người không thể có mặt ở đây tối nay và phải trở về bất ngờ. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng chúng tôi thực sự nhớ và yêu cô ấy”.

Trước đó, bộ phim Babygirl đã tạo nên một cơn sốt tại LHP Venice khi nhận được tràng pháo tay kéo dài 6 phút tại buổi ra mắt.

Nicole Kidman trong vai Romy Mathis, một nữ giám đốc điều hành quyền lực, xinh đẹp nhưng lại lừa dối chồng là Jacob (Antonio Banderas) để cặp kè với thực tập sinh trẻ tuổi Samuel (Harris Dickinson).

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, tác phẩm này cũng gây không ít tranh cãi nhờ những cảnh quay táo bạo và nội dung gây sốc. Nicole Kidman, trong vai nữ giám đốc điều hành quyến rũ nhưng đầy mâu thuẫn, có một màn hóa thân xuất sắc, khiến khán giả vừa kinh ngạc vừa tò mò.

Dù thừa nhận cảm thấy không thoải mái khi những cảnh quay nóng bỏng được công chiếu rộng rãi, nữ diễn viên vẫn tự hào khi được tham gia vào một dự án điện ảnh táo bạo và mang tính đột phá, do phụ nữ đạo diễn.

Nicole Kidman và bạn diễn kém 29 tuổi trong phim "Babygirl".

Sau Liên hoan phim Venice, Babygirl dự kiến công chiếu tại Liên hoan phim Toronto (Canada) vào tháng 9, ra rạp ở Bắc Mỹ tháng 12.

Ngoài ra, LHP Venice cũng trao hạng mục giải Sư tử vàng cho Phim hay nhất thuộc về The Room Next Door của đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodóvar. Phim do Julianne Moore và Tilda Swinton đóng vai chính, kể về tình bạn sau nhiều năm xa cách của hai người phụ nữ, một tiểu thuyết gia và phóng viên chiến trường.

Vermiglio của Maura Delpero xuất sắc giành được Giải thưởng lớn của ban giám khảo. Brady Corbet đã được ghi nhận với tài năng đạo diễn qua tác phẩm The Brutalist khi nhận giải Sư tử bạc. Vincent Lindon đã chinh phục khán giả và ban giám khảo để mang về giải Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong The Quiet Son. Cuối cùng, kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Murilo Hauser và Heitor Lorega với tác phẩm I'm Still Here.