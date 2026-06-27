Nhận định, dự đoán tỷ số Panama vs Anh: Harry Kane sửa sai

(VTC News) -

Trận Panama vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 28/6 trên sân MetLife ở East Rutherford (New Jersey, Mỹ). Opta đánh giá Anh có 78,5% khả năng thắng, Panama là 8,9%, còn tỷ lệ hòa khoảng 12,6%.

Đội tuyển Anh dẫn đầu bảng xếp hạng bảng L World Cup 2026 với 4 điểm và có 84,1% khả năng giữ ngôi đầu. Panama đã bị loại sau 2 trận thua 0-1, nhưng cách họ phòng ngự trước Ghana và Croatia là lời nhắc rõ ràng cho đội bóng của Thomas Tuchel.

Thông tin nhanh trận Panama vs Anh Thời gian: 4h ngày 28/6. Sân: New York New Jersey (MetLife), East Rutherford, Mỹ. Giải đấu: Bảng L World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Nhận định bóng đá Panama vs Anh

Đội tuyển Anh thắng Croatia 4-2 ở trận ra quân, rồi hòa Ghana 0-0 trong trận đấu cho thấy rõ vấn đề khi gặp khối phòng ngự thấp. Đội bóng của Tuchel cầm bóng áp đảo nhưng thiếu đường chuyền xuyên tuyến, ít pha kéo giãn đủ tốt và không tạo được số cơ hội tương xứng.

Panama đấu với Anh ở lượt trận cuối bảng L World Cup 2026.

Panama không còn mục tiêu đi tiếp, nhưng không phải đối thủ dễ bị áp đảo ngay từ đầu. Họ thua Ghana và Croatia cùng tỷ số 0-1 trong thế trận phòng ngự không tồi. Họ chấp nhận đá thấp, đông người quanh vùng cấm và chờ vài pha thoát bóng của Amir Murillo hoặc Jose Luis Rodriguez.

Đội tuyển Anh cần thắng để giữ ngôi đầu, đồng thời tránh rơi vào nhánh đấu nặng hơn. Nếu Ghana không thắng Croatia với cách biệt đủ lớn, một chiến thắng trước Panama giúp Anh hoàn tất vòng bảng ở vị trí số một.

Phong độ Panama

Panama chưa ghi bàn ở World Cup 2026. Hai thất bại 0-1 trước Ghana và Croatia phản ánh đúng giới hạn của đội bóng Trung Mỹ: phòng ngự không tệ, nhưng đầu ra tấn công thiếu chất lượng.

Thomas Christiansen thường dùng cấu trúc 5-4-1 hoặc 3-4-2-1, kéo hai biên xuống thấp để bảo vệ vùng cấm. Cách đá này giúp Panama hạn chế số bàn thua, nhưng cũng khiến họ gần như không có quân số ở các pha phản công. Trước Croatia, họ chỉ có 1 cú sút trúng đích.

Panama chưa ghi bàn ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Amir Murillo là điểm sáng hiếm hoi. Hậu vệ phải này từng xếp thứ tư về kiến tạo ở vòng loại CONCACAF và là cầu thủ Panama dứt điểm nhiều nhất trước Croatia. Những pha bóng nguy hiểm của Panama nhiều khả năng xuất phát từ cánh phải.

Phong độ Anh

Anh có 4 điểm sau 2 lượt, ghi 4 bàn và thủng lưới 2 lần. Trận thắng Croatia cho thấy sức công phá khi đối thủ mở khoảng trống, nhưng trận hòa Ghana kéo đội bóng của Tuchel trở lại bài toán cũ: kiểm soát bóng nhiều chưa đủ nếu thiếu tốc độ xử lý ở 1/3 cuối sân.

Đội tuyển Anh cầm bóng 78,8% trước Ghana mà không ghi bàn. Nico O'Reilly đưa bóng dội xà ở phút 86, Harry Kane đá bồi vọt xà. Đó là trận đấu Anh có bóng, nhưng thiếu nhịp tăng tốc đúng lúc.

Declan Rice vẫn rất quan trọng ở bóng cố định và các pha chuyền mở hướng. Anh đã tạo 10 cơ hội trong 2 lượt đầu, nhiều nhất giải sau 2 vòng. Kane có 2 bàn tại World Cup 2026, còn Bellingham và Rashford đều đã ghi bàn.

Đội tuyển Anh bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở trận hòa Ghana. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Panama vs Anh

Panama tiếp tục bỏ ngỏ khả năng sử dụng Adalberto Carrasquilla. Tiền vệ này gặp vấn đề thể lực và chưa thi đấu phút nào tại World Cup 2026. Anibal Godoy cũng mới đá 1 phút, nhưng có thể được cân nhắc trở lại khi Panama không còn áp lực điểm số.

Cecilio Waterman có thể thay Jose Fajardo trên hàng công. Eric Davis cũng cạnh tranh vị trí wing-back trái với Cesar Blackman.

Reece James gặp vấn đề gân kheo, chắc chắn vắng mặt. Declan Rice chưa ở trạng thái tốt nhất và có thể được giới hạn thời lượng thi đấu. Bukayo Saka đủ cơ sở trở lại đội hình xuất phát, nhất là khi Noni Madueke và Anthony Gordon chưa tạo khác biệt trước Ghana.

Đội hình dự kiến Panama vs Anh

Panama: Mosquera; Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Fajardo.

Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.

Dự đoán tỷ số Panama vs Anh

Dự đoán Panama - Anh: Đội nào thắng?

Anh vượt trội về chất lượng đội hình, xác suất thắng và động lực giữ ngôi đầu. Tuy nhiên, trận đấu này không nên được nhìn như một màn ghi bàn dễ dàng. Panama đã thua cả 2 trận đầu nhưng đều chỉ thua tối thiểu, nhờ khối phòng ngự thấp và số đông trước vòng cấm.

Tổng bàn thắng có xu hướng nằm quanh mốc 2 đến 3 bàn. Anh có thể kiểm soát bóng rất nhiều, nhưng vấn đề là tốc độ luân chuyển và khả năng kéo giãn 5 hậu vệ của Panama. Nếu bàn mở tỷ số đến sớm, trận đấu có thể cởi mở hơn; nếu Panama trụ được qua hiệp một, nhịp trận dễ chậm và vụn.

Khả năng Panama ghi bàn không cao. Họ chưa có bàn nào tại giải, trong khi Anh giữ sạch lưới 4 trong 6 trận World Cup gần nhất. Phạt góc có thể nghiêng mạnh về Anh do sức ép biên, đặc biệt nếu Saka và O'Reilly cùng đá chính.

Dự đoán kết quả: Panama 0-2 Anh.