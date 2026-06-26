Nhận định, dự đoán tỷ số Colombia vs Bồ Đào Nha: Ronaldo gặp đối thủ khó

(VTC News) -

Trận Colombia vs Bồ Đào Nha diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens, Mỹ. Colombia dẫn đầu bảng K với 6 điểm, chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu. Bồ Đào Nha có 4 điểm, gần như nắm vé đi tiếp nhưng phải thắng nếu muốn đổi vị trí với đối thủ Nam Mỹ. Thuật toán mô phỏng của Sports Mole đánh giá tỷ lệ thắng của Bồ Đào Nha là 48,4%, Colombia là 28,45%, còn tỷ lệ hòa ở mức 23,2%.

Thông tin nhanh trận Colombia vs Bồ Đào Nha Thời gian: 6h30 ngày 28/6. Sân: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ. Giải đấu: Bảng K World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia là đội duy nhất toàn thắng ở bảng K sau 2 lượt. Họ thắng Uzbekistan 3-1, vượt qua CHDC Congo 1-0 và bước vào trận cuối với quyền tự quyết ngôi đầu. Một điểm là đủ, nên đội bóng của HLV Nestor Lorenzo không cần đẩy trận đấu vào nhịp quá mở ngay từ đầu.

Bồ Đào Nha có trạng thái khác. Trận hòa CHDC Congo khiến họ bị Colombia bỏ lại, nhưng chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan kéo lại sự tự tin cho đội bóng của Roberto Martinez. Nếu muốn gặp đối thủ thuận lợi hơn ở vòng 1/16, Bồ Đào Nha cần thắng.

Điểm đáng chờ nằm ở cách Colombia bảo vệ khoảng trống quanh James Rodriguez. Nếu tiền vệ này có thời gian xử lý giữa các tuyến, Luis Diaz và Daniel Munoz sẽ có nhiều bóng ở hai biên. Bồ Đào Nha mạnh hơn về chiều sâu đội hình, nhưng phải kiểm soát tốt phản công sau mỗi pha mất bóng.

Phong độ Colombia

Colombia thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Tại World Cup 2026, họ ghi 4 bàn và mới thủng lưới 1 lần. Trận thắng CHDC Congo không bùng nổ về tỷ số, nhưng cho thấy sự lì lợm. Colombia kiểm soát bóng tốt, kiên nhẫn chờ thời điểm và Daniel Munoz ghi bàn quyết định ở phút 76.

Colombia dẫn đầu bảng. (Ảnh: Reuters)

Cách chơi của Colombia không xoay quanh một cá nhân duy nhất. James Rodriguez vẫn là điểm nối sáng tạo, Luis Diaz tạo sức ép ở cánh trái, còn Munoz đem lại phương án tấn công từ hậu vệ phải. Bộ ba này giúp Colombia đủ khả năng kéo giãn khối phòng ngự của Bồ Đào Nha.

Rủi ro lớn nhất là cách họ nhập cuộc. Nếu Colombia đá quá thấp để bảo vệ ngôi đầu, họ có thể nhường bóng cho tuyến giữa giàu kỹ thuật của đối thủ và tự đặt hàng thủ vào áp lực kéo dài.

Phong độ Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha mở màn bằng trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, kết quả khiến HLV Roberto Martinez chịu nhiều sức ép về cách dùng Cristiano Ronaldo. Mọi thứ dịu lại sau trận thắng Uzbekistan 5-0, trong đó Ronaldo lập cú đúp, Nuno Mendes và Rafael Leao cũng ghi bàn.

Chiến thắng này quan trọng vì Bồ Đào Nha không chỉ giải quyết vấn đề tỷ số. Họ cầm bóng nhiều, tạo số cú sút trúng đích tốt và có thêm phương án tấn công ngoài Ronaldo. Bruno Fernandes, Vitinha và Joao Neves giúp đội tuyển châu Âu giữ nhịp ở trung lộ.

Dù vậy, Colombia là bài kiểm tra khác hẳn Uzbekistan. Bồ Đào Nha có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng nếu đẩy Cancelo và Nuno Mendes lên cao cùng lúc, khoảng trống sau lưng hai biên sẽ là điểm Colombia muốn khai thác.

Ronaldo khai hỏa trước Uzbekistan. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia cần đánh giá thêm tình trạng của Luis Suarez sau khi tiền đạo này rời sân ở trận gặp CHDC Congo vì vấn đề ở vai. Dù vậy, khả năng Suarez đá chính vẫn được đánh giá tích cực.

HLV Nestor Lorenzo có thể cân nhắc vị trí của Jefferson Lerma vì tiền vệ này đã nhận thẻ vàng. Nếu muốn giảm rủi ro trước vòng knock-out, Richard Rios là phương án thay thế hợp lý ở tuyến giữa.

Bồ Đào Nha không có nhiều ca vắng đáng kể. Tomas Araujo bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Puerta, Arias; James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz.

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.

Dự đoán tỷ số Colombia vs Bồ Đào Nha

Dự đoán Colombia - Bồ Đào Nha: Đội nào thắng?

Bồ Đào Nha nhỉnh hơn về xác suất thắng, nhưng Colombia có lợi thế cục diện trên bảng xếp hạng. Đội bóng Nam Mỹ không buộc phải lao lên, trong khi Bồ Đào Nha cần thắng để đổi ngôi đầu. Điều này có thể khiến trận đấu chặt trong hiệp một và mở hơn sau giờ nghỉ.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Sports Mole đánh giá khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức 60,8%, phù hợp với tương quan: Colombia có tốc độ và bóng cố định, còn Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ dứt điểm tốt quanh Ronaldo.

Số cú sút có thể nghiêng về Bồ Đào Nha nếu họ kiểm soát bóng lâu hơn. Tuy nhiên, chất lượng cơ hội mới là điểm quyết định, bởi Colombia rất nguy hiểm khi Diaz hoặc Munoz có khoảng trống ở biên. Phạt góc và ném biên có thể tăng khi hai đội cùng tấn công biên mạnh. Yếu tố thẻ phạt cũng đáng chú ý nếu trận đấu căng sau giờ nghỉ.

Dự đoán kết quả: Colombia 1-2 Bồ Đào Nha.