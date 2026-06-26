(VTC News) -

Trận Jordan vs Argentina diễn ra lúc 9h ngày 28/6 trên sân AT&T Stadium, Arlington, Mỹ thuộc lượt trận thứ ba bảng J World Cup 2026. Siêu máy tính của Sports Mole đánh giá Argentina có 67,6% khả năng thắng, Jordan là 12,68%, còn tỷ lệ hòa ở mức 19,7%.

Argentina đã chắc ngôi đầu bảng J sau 2 trận toàn thắng, ghi 5 bàn và chưa thủng lưới. Jordan hết cơ hội đi tiếp và chỉ còn mục tiêu tạo ra điểm nhấn cuối cùng trước khi chia tay World Cup 2026.

Thông tin nhanh trận Jordan vs Argentina Thời gian: 9h ngày 28/6. Sân: AT&T Stadium, Arlington, Mỹ. Giải đấu: Bảng J World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Jordan vs Argentina

Jordan thua Áo 1-3 và Algeria 1-2, qua đó bị loại trước lượt cuối. Dù vậy, đội bóng Tây Á không sụp đổ về mặt tinh thần. Họ ghi bàn trong cả 2 trận đầu, từng dẫn Algeria đến phút 69 và có một vài pha phản công đáng chú ý nhờ tốc độ của Musa Al-Taamari.

Vấn đề nằm ở khả năng chống chịu. Jordan thủng lưới 5 bàn, trong đó có 3 bàn từ phạt góc. Trước Argentina, điểm yếu không chiến và bóng hai trong vùng cấm có thể bị khai thác liên tục.

Jordan đấu với Argentina ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026.

Argentina ở trạng thái khác hẳn. HLV Lionel Scaloni có thể xoay tua vì đã chắc ngôi đầu, nhưng chiều sâu đội hình vẫn vượt trội. Nếu Messi đá chính dù chỉ trong một khoảng thời gian, Jordan vẫn phải dành nhiều lớp phòng ngự để hạn chế khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên.

Phong độ Jordan

Jordan chưa thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ở World Cup 2026, họ không có điểm sau 2 lượt nhưng vẫn tạo được dấu ấn lịch sử: Ali Olwan ghi bàn đầu tiên của Jordan tại một kỳ World Cup, còn Nizar Al-Rashdan lập công vào lưới Algeria.

Cách chơi của Jordan thiên về khối thấp, 3 trung vệ, hai wing-back lùi sâu và chờ Al-Taamari kéo bóng ở biên phải. Al-Taamari là cầu thủ có khả năng tạo đột biến rõ nhất, với 1 kiến tạo, 2 cú sút trúng đích và xG cao nhất đội.

Tuy nhiên, Jordan khó duy trì cự ly phòng ngự trước các pha di chuyển liên tục của Argentina. Khi bị kéo ra biên, họ để lộ khoảng trống trong vùng 5,5 m và chịu áp lực lớn ở các pha bóng cố định.

Jordan chưa có điểm tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Argentina

Argentina thắng 2 trận đầu bảng J mà không thủng lưới: 3-0 trước Algeria và 2-0 trước Áo. Xa hơn, đội bóng của Scaloni có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, giữ sạch lưới 8 trận và chỉ nhận 1 bàn thua. Việc chắc suất đứng đầu bảng xếp hạng giúp Argentina thoải mái cho các tính toán.

Messi là trung tâm của mọi điểm nhấn. Anh ghi cả 5 bàn của Argentina tại World Cup 2026, nâng tổng số bàn ở World Cup lên 18 và vượt Miroslav Klose. Việc Messi có 5 bàn từ 8 cú sút trúng đích cho thấy hiệu suất dứt điểm rất cao, dù Argentina chưa cần bung hết tốc độ.

Nếu Scaloni xoay tua, cấu trúc kiểm soát bóng vẫn không thay đổi nhiều. Palacios, Lo Celso, Nico Paz hoặc Julian Alvarez đều đủ khả năng giữ nhịp, pressing tầm cao và tạo sức ép liên tục lên hàng thủ Jordan.

Messi liên tiếp lập kỷ lục tại World Cup 2026. (Ảnh: :Reuters)

Thông tin lực lượng Jordan vs Argentina

Jordan có lực lượng gần như đầy đủ. HLV Jamal Sellami nhiều khả năng vẫn dùng bộ khung quen thuộc, bởi đây là trận cuối cùng của Jordan tại giải và họ cần đội hình mạnh nhất để tránh một thất bại nặng.

Ali Olwan tiếp tục đá cao nhất. Tiền đạo này chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Jordan của Hamza Al-Dardour 1 bàn. Al-Taamari và Mahmoud Al-Mardi hỗ trợ phía sau, trong khi Haddad và Abu Taha giữ vai trò wing-back.

Argentina có thể xoay tua nhiều vị trí. Cristian Romero bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì vấn đề ở đầu gối. Facundo Medina và Leandro Paredes đã nhận thẻ vàng nên có thể được giữ sức. Messi vẫn có khả năng ra sân, nhưng thời lượng thi đấu cần được tính toán trước vòng loại trực tiếp.

Đội hình dự kiến Jordan vs Argentina

Jordan: Abulaila; Nasib, Abualnadi, Al-Arab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Taamari, Al-Mardi; Olwan.

Argentina: E. Martinez; Molina, Otamendi, Li. Martinez, Tagliafico; Palacios; Fernandez, Barco; Paz; Messi, Alvarez.

Dự đoán tỷ số Jordan vs Argentina

Dự đoán Jordan - Argentina: Đội nào thắng?

Argentina vượt trội ở gần như mọi lớp đội hình. Ngay cả khi xoay tua, nhà đương kim vô địch vẫn có đủ chất lượng để kiểm soát bóng, ép Jordan lùi sâu và tạo nhiều pha kết thúc hơn.

Trận đấu có cơ sở vượt mốc 2 bàn, nhưng không nhất thiết trở thành màn rượt đuổi. Sports Mole tính khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức 45%, phản ánh tương quan khá rõ: Jordan có thể tạo vài pha phản công, nhưng Argentina đang kiểm soát vùng cấm rất tốt và chưa thủng lưới tại giải.

Số cú sút và phạt góc có thể nghiêng mạnh về Argentina. Điểm đáng chú ý là Jordan đã thủng lưới nhiều từ phạt góc, trong khi Argentina có nhiều cầu thủ tấn công bóng hai tốt. Nếu Messi hoặc Alvarez mở tỷ số sớm, trận đấu dễ chuyển thành thế một chiều, còn Jordan phải trông vào Al-Taamari ở các pha thoát pressing.

Dự đoán kết quả: Jordan 0-3 Argentina.