Nhận định, dự đoán tỷ số Croatia vs Ghana: Thử thách bản lĩnh Modric, Perisic

(VTC News) -

Trận Croatia vs Ghana diễn ra lúc 4h ngày 28/6 trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ. Opta đánh giá Croatia có 56,3% khả năng thắng, Ghana là 17,6%, còn tỷ lệ hòa ở mức 26,2%. Ghana có 4 điểm và chỉ cần hòa để bảo đảm vị trí trong nhóm 2 đội đầu bảng L. Croatia đứng sau 1 điểm, buộc phải thắng nếu không muốn chờ suất dành cho đội xếp thứ ba.

Thông tin nhanh trận Croatia vs Ghana Thời gian: 4h ngày 28/6. Sân: Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ. Giải đấu: Bảng L World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Croatia vs Ghana

Croatia thua Anh 2-4 ở trận ra quân, rồi thắng Panama 1-0 để tự giữ cơ hội đi tiếp. Cục diện buộc đội bóng của HLV Zlatko Dalic phải chủ động hơn thường lệ. Một trận hòa có thể không đủ, nhất là khi Ghana đang hơn họ 1 điểm.

Ghana có lợi thế tâm lý khác hẳn. Đội bóng của Carlos Queiroz thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 và chưa thủng lưới tại giải. Họ có thể kéo Croatia vào thế trận chậm, nhiều va chạm, ít khoảng trống giữa hai tuyến.

Croatia đấu với Ghana ở bảng L World Cup 2026.

Mấu chốt nằm ở khả năng Croatia mở khóa khối phòng ngự lùi sâu của đối thủ. Modric và Kovacic có thể kiểm soát nhịp chơi, nhưng đội bóng châu Âu cần thêm người nhận bóng giữa các tuyến, đặc biệt là trong vòng cấm đối thủ.

Baturina, Perisic và Budimir vì vậy trở thành các điểm chạm quan trọng trong bối cảnh Ghana cho thấy khả năng phòng ngự rất tốt.

Phong độ Croatia

Croatia chưa ổn định tại World Cup 2026. Họ để Anh ghi 4 bàn trong trận mở màn, sau đó giữ sạch lưới trước Panama nhưng chỉ có 6 cú sút và 2 cú sút trúng đích. Chiến thắng 1-0 nhờ bàn của Ante Budimir giúp Croatia giữ hy vọng đi tiếp, nhưng chưa xóa hết dấu hỏi về sức tấn công.

Việc chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 trước Panama tạo thêm đất cho Martin Baturina. Tiền vệ này có 6 pha rê bóng thành công và mang về 7 lỗi, bộ chỉ số hiếm ở một trận World Cup. Nếu Ghana lùi sâu, Baturina có thể là cầu thủ giúp Croatia kéo lệch khối phòng ngự.

Bàn thắng của Budimir giúp Croatia giữ hy vọng đi tiếp. (Ảnh: Reuters)

Modric vẫn là trung tâm. Anh vừa chạm mốc 200 trận cho đội tuyển và có khả năng tiếp tục điều tiết nhịp ở tuyến giữa, nhưng Croatia cần tăng chất lượng pha cuối thay vì chỉ cầm bóng lâu.

Phong độ Ghana

Ghana là một trong những đội phòng ngự tốt nhất sau 2 lượt đầu bảng L World Cup 2026. Họ thắng Panama 1-0, sau đó khiến Anh hòa 0-0 trong trận đấu mà đối thủ tung ra 19 cú sút nhưng không ghi bàn. Đây là trận hòa 0-0 đầu tiên của Ghana sau 17 trận tại World Cup.

Carlos Queiroz xây dựng Ghana theo hướng thực dụng: khối đội hình thấp, tuyến giữa nhiều sức va chạm và ưu tiên bịt hành lang trung lộ. Marvin Senaya có 7 pha tắc bóng trước Anh, còn Benjamin Asare chơi chắc trong ngày thay Lawrence Ati-Zigi.

Điểm yếu của Ghana nằm ở đầu ra tấn công. Họ chưa có cú sút trúng đích nào trong hiệp một tại World Cup 2026. Nếu tiếp tục nhập cuộc quá thấp, Ghana có thể kéo trận đấu về đúng ý mình, nhưng cũng dễ bị đẩy vào trạng thái chịu trận kéo dài.

Ghana phòng ngự thành công trước đội tuyển Anh. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Croatia vs Ghana

Croatia không có ca chấn thương mới đáng chú ý. Dalic có bài toán ở vị trí tiền đạo, bởi Budimir ghi bàn quyết định sau khi vào sân thay Petar Musa ở trận gặp Panama. Khả năng Budimir đá chính cao hơn, do Croatia cần một trung phong đủ mạnh để xử lý bóng bổng và gây áp lực trong vùng cấm.

Gvardiol chơi chưa thật sắc trước Panama nhưng vẫn khó mất suất. Baturina nhiều khả năng tiếp tục được dùng phía sau tiền đạo nhờ khả năng đi bóng và kéo lỗi.

Ghana bỏ ngỏ khả năng sử dụng Lawrence Ati-Zigi vì chấn thương cơ. Benjamin Asare đã giữ sạch lưới trước Anh và có cơ sở tiếp tục bắt chính. Các vị trí còn lại gần như ổn định, với Partey, Sibo và Yirenkyi giữ trung tuyến, còn Ayew và Semenyo đảm nhiệm các điểm thoát bóng.

Đội hình dự kiến Croatia vs Ghana

Croatia: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Baturina, Pasalic, Perisic; Budimir.

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Williams, Ayew, Semenyo.

Dự đoán tỷ số Croatia vs Ghana

Dự đoán Croatia - Ghana: Đội nào thắng?

Croatia được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm, chất lượng tuyến giữa và khả năng tăng sức ép khi cần bàn thắng. Tuy nhiên, Ghana đang có cấu trúc phòng ngự tốt và không cần thắng bằng mọi giá. Đây là kiểu trận dễ chặt trong hiệp một, sau đó căng hơn nếu Croatia chưa tìm được bàn mở tỷ số.

Trận đấu không dễ vượt quá 2 bàn. Ghana có 2 trận sạch lưới liên tiếp, còn Croatia chỉ ghi 1 bàn trước Panama dù buộc phải thắng. Khả năng hai đội cùng ghi bàn không quá cao nếu Ghana tiếp tục nhập cuộc thận trọng và ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm.

Số cú sút có thể nghiêng về Croatia, nhưng chất lượng cơ hội mới là điểm quyết định. Các tình huống cố định, phạt góc và những pha treo bóng cho Budimir có thể đóng vai trò lớn.

Dự đoán kết quả: Croatia 1-0 Ghana.