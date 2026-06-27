Nhận định, dự đoán tỷ số Algeria vs Áo: Cơ hội cuối cho 'cáo sa mạc'

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Algeria vs Áo diễn ra lúc 9h ngày 28/6 trên sân vận động Arrowhead, Kansas, Mỹ. Áo chỉ cần một trận hòa là sẽ lần đầu tiên kể từ năm 1954 giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup. Trong khi đó, Algeria hướng tới mục tiêu lần đầu tiên thắng hai trận liên tiếp tại một kỳ World Cup.

Thông tin nhanh trận Algeria vs Áo Thời gian: 9h ngày 28/6. Sân: Arrowhead Stadium, Kansas, Missouri, Mỹ. Giải đấu: Bảng J World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Nhận định bóng đá Algeria vs Áo

Hai đội có hành trình khá giống nhau tại giải năm nay. Cả hai đều đánh bại tân binh Jordan, nhưng thất bại trước Argentina của Lionel Messi, đội đã sớm giành ngôi đầu bảng.

Một trận hòa là đủ để Áo giữ vị trí trong top 2 nhờ hơn Algeria về hiệu số bàn thắng bại. Áo có cơ hội lần đầu tiên kể từ World Cup 1954 lọt vào vòng knock-out. Cũng tại giải đấu năm đó, họ đạt thành tích tốt nhất lịch sử với vị trí hạng ba.

Đây là lần đầu Algeria trở lại World Cup kể từ kỳ giải năm 2014, khi từng lọt vào vòng 1/16. (Ảnh: AP)

Algeria bước vào trận đấu tại Kansas với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng nếu muốn chắc chắn giành quyền vào vòng knock-out. Đây là lần đầu họ trở lại World Cup kể từ kỳ giải năm 2014, khi từng lọt vào vòng 1/16.

Hiện đứng thứ ba do kém Áo về hiệu số, Algeria chỉ có thể kết thúc ở vị trí nhì bảng nếu đánh bại chính đối thủ ở lượt cuối. Trong trường hợp không thắng, họ vẫn còn hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Phong độ Algeria

Sau thất bại trước cú hat-trick của Messi ở lượt trận mở màn, đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic đã lội ngược dòng đánh bại Jordan 2-1 tại Santa Clara. Đây mới là chiến thắng thứ tư của Algeria trong lịch sử các kỳ World Cup.

Đội bóng Bắc Phi giành vé đến World Cup 2026 bằng phong độ rất thuyết phục khi đứng đầu bảng vòng loại khu vực châu Phi với 8 chiến thắng và chỉ 1 thất bại sau 10 trận. Trước khi bước vào vòng bảng World Cup 2026, "Những chiến binh sa mạc" có hành trang là 3 chiến thắng và 1 trận hòa ở các trận giao hữu.

Đây mới là lần thứ ba Algeria góp mặt tại World Cup trong thế kỷ 21, sau các kỳ giải năm 2010 và 2014. Họ đang hướng tới mục tiêu lần thứ hai trong lịch sử lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sau khi ghi hai bàn từ phạt góc trước Jordan, Algeria sẽ phải đối mặt với đội tuyển có thành tích phòng ngự phạt góc tốt nhất lịch sử World Cup. Áo đã chơi 19 trận tại World Cup mà chưa từng để thủng lưới từ một tình huống đá phạt góc.

Phong độ Áo

Áo có cơ hội lần đầu tiên kể từ World Cup 1954 lọt vào vòng knock-out. Cũng tại giải đấu năm đó, họ đạt thành tích tốt nhất lịch sử với tấm huy chương đồng. Họ bước vào lượt đấu cuối với lợi thế lớn hơn khi chỉ cần một trận hòa là chắc suất trong top 2 và giành quyền vào vòng 1/16.

Đội bóng của HLV Ralf Rangnick giành vé dự World Cup đầu tiên kể từ năm 1998 sau khi đứng đầu bảng vòng loại với 19 điểm sau 8 trận. Trước giải, họ cũng thắng liên tiếp 3 trận giao hữu.

Áo khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan, với các bàn thắng của Romano Schmid, Marko Arnautovic và một pha phản lưới của Yazan Al Arab. Tuy nhiên, họ không thể sớm giành vé đi tiếp sau thất bại 0-2 trước Argentina, khi Lionel Messi lập cú đúp. Dù vậy, Áo vẫn giữ được vị trí thứ hai với hiệu số bàn thắng bại bằng 0.

Sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer và Marko Arnautovic, Áo hướng tới ít nhất một trận hòa để bảo toàn vị trí thứ hai. Nếu thua, họ sẽ chỉ có 3 điểm cùng hiệu số âm và phải chờ kết quả của các bảng đấu khác để hy vọng lọt vào nhóm các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

Áo có cơ hội lần đầu tiên kể từ World Cup 1954 lọt vào vòng knock-out. (Ảnh: AP)

Thông tin lực lượng Algeria vs Áo

Bàn thắng quyết định của Amine Gouiri trước Jordan giúp tiền đạo này thêm phần tự tin trong bối cảnh chân sút Mohamed Amoura (Wolfsburg) phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo.

Đội trưởng Riyad Mahrez trở lại đội hình xuất phát ở trận gặp Jordan và kiến tạo cho Gouiri ghi bàn. Trong khi đó, Nabil Bentaleb nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của Ramiz Zerrouki.

Áo bước vào lượt trận cuối với đội hình gần như đầy đủ, không có ca chấn thương đáng chú ý, giúp HLV Ralf Rangnick có nhiều lựa chọn. Trong hai trận đầu, chân sút số một lịch sử đội tuyển Marko Arnautovic chủ yếu được tung vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, anh nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận này. Carney Chukwuemeka cũng có thể được trao suất trong đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Algeria vs Áo

Algeria (4-3-3): Oussama; Belghali, Mandi, Hadjam, Ait-Nouri; Bentaleb, Aouar, Maza; Mahrez, Gouiri, Amoura.

Áo ​​(4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Laimer, Seiwald; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautovic.

Dự đoán tỷ số Algeria vs Áo

Dự đoán kết quả Algeria vs Áo: Đội nào thắng?

Hai đội được đánh giá khá ngang tài và đều còn nguyên cơ hội đi tiếp, vì vậy nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu căng thẳng và chặt chẽ.

Algeria sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến hơn, đặc biệt là Mahrez. Tuy nhiên, Áo lại có lợi thế về tổ chức, thể lực và hiệu số bàn thắng bại. Một trận hòa nhiều khả năng sẽ giúp cả hai cùng giành vé đi tiếp, dù chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của Mahrez cũng có thể thay đổi cục diện.

Dự đoán kết quả: Algeria 1-1 Áo.