Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Panama vs Anh, bảng L World Cup 2026

(VTC News) -

Panama đã hết cơ hội đi tiếp trước lượt cuối bảng L World Cup 2026. Đội bóng Trung Mỹ thua Ghana 0-1, thua Croatia 0-1 và vẫn đi tìm điểm số đầu tiên trong lịch sử dự World Cup. Anh có 4 điểm sau trận thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0, cần thắng để củng cố ngôi đầu bảng.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Panama vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 28/6 tại New York New Jersey Stadium. Dữ liệu trước trận tập trung vào khả năng Anh phá khối phòng ngự thấp, các phương án xoay vòng của Thomas Tuchel và hiệu suất ghi bàn của Panama sau 2 trận chưa có bàn thắng.

Đội tuyển Anh không ghi bàn trước Ghana. (Ảnh: AP)

Siêu máy tính dự đoán Panama vs Anh ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Anh có 81% khả năng thắng Panama. Đại diện CONCACAF có 6,9% khả năng tạo bất ngờ, trong khi xác suất giành điểm đầu tiên tại World Cup được Opta đặt ở mức 12,1%. Opta cũng nhắc lại Anh chỉ thua trận cuối vòng bảng 1 lần trong 14 kỳ World Cup gần nhất.

Sports Mole đưa ra mức thận trọng hơn cho đội tuyển Anh: 67,5% khả năng thắng, 19,75% hòa và 12,8% cho Panama. Tỷ số Anh thắng 2-0 có xác suất cao nhất, đạt 12,36%; tiếp theo là 1-0 với 12,26% và 2-1 với 9,42%.

Các mốc bàn thắng của Sports Mole cho thấy khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 53,7%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức 46,65%. Panama có 84,87% khả năng ghi dưới 2 bàn, còn Anh có 60,55% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên.

Đội tuyển Anh chiếm ưu thế

Anh không ghi bàn trước Ghana dù cầm bóng 78,9% và tung 19 cú sút. Theo Opta, đây là số pha dứt điểm nhiều nhất của Anh mà không ghi bàn tại World Cup trong 24 năm, đồng thời là tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất của một đội không thể ghi bàn ở giải đấu tính từ năm 1966.

Trước Panama, điểm nhấn vẫn nằm ở Harry Kane. Tiền đạo này từng lập hat-trick trong chiến thắng 6-1 của Anh trước Panama tại World Cup 2018. Sports Mole dự đoán Kane đá chính, còn Ollie Watkins và Ivan Toney là các phương án dự phòng nếu Tuchel tính toán cho vòng loại trực tiếp.

Nhân sự Anh có vài điểm cần theo dõi. Reece James gặp vấn đề gân kheo, Declan Rice được quản lý thể trạng vì chưa đạt trạng thái tốt nhất. Djed Spence, Nico O’Reilly và Kobbie Mainoo có thể được sử dụng nếu Tuchel điều chỉnh đội hình.

Đội tuyển Anh chắc suất đi tiếp ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội của Panama

Panama thua cả 5 trận từng chơi tại World Cup. Sports Mole thống kê đội bóng này mới ghi 2 bàn và thủng lưới 13 bàn ở vòng chung kết. Tuy nhiên, hai trận thua tại bảng L đều chỉ có cách biệt 1 bàn.

The Analyst nhận định Panama là đội thực dụng dưới thời Thomas Christiansen. Sau 2 lượt đầu, không đội nào có các trận đấu tạo ra tổng số cú sút thấp hơn Panama, với 32 pha dứt điểm tính cho cả hai đội trong các trận của họ.

Amir Murillo là cầu thủ được nhắc nhiều nhất. Opta cho biết hậu vệ phải này đứng thứ tư về kiến tạo ở vòng loại khu vực CONCACAF và có 3 cú sút trước Croatia. Panama cũng chịu ảnh hưởng từ tình trạng của Adalberto Carrasquilla và Anibal Godoy.

Dự đoán Panama vs Anh

Dự đoán Panama - Anh: Đội nào thắng?

Sports Mole đưa ra dự đoán Panama 0-2 Anh. Nhiều mô hình dự đoán nghiêng về kịch bản đội tuyển Anh thắng và giữ sạch lưới, khi đánh giá Panama không tạo nhiều uy hiếp trong khâu tấn công.

Dữ liệu của Sports Mole đưa ra nhận định đội tuyển Anh có 86,42% khả năng ghi bàn và 60,55% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên. Panama có 84,87% khả năng không chạm mốc 2 bàn. Khả năng hai đội cùng ghi bàn chưa vượt 50%, còn mốc dưới 3,5 bàn ở mức 68,1%.

Nếu Panama duy trì khối đội hình thấp như 2 trận đầu, Anh phải kiên nhẫn hơn so với màn hòa Ghana. Khác biệt có thể đến từ Kane, Bellingham hoặc các tình huống cố định của Declan Rice. Dữ liệu của Opta và Sports Mole đều đặt Anh ở vị trí cao hơn rõ rệt.

Dự đoán tỷ số: Panama 0-2 Anh.