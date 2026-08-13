Người phụ nữ từng xin về nhà chờ chết được bạn đọc VTC News giúp đỡ 1,47 tỷ đồng

(VTC News) -

Người phụ nữ từng xin về nhà chờ chết được bạn đọc giúp đỡ 1,47 tỷ đồng. (Video: Trà My)

Ngày 13/8, đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền 1.476.694.309 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi ủng hộ gia đình anh Vũ Xuân Tú (34 tuổi, thôn Thiện An, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) để giúp vợ anh là chị Nguyễn Thị Thu Hoài có thêm điều kiện tiếp tục điều trị bệnh.

Số tiền được bạn đọc giúp đỡ sau khi Báo Điện tử VTC News đăng tải bài viết “Vợ xin ‘về nhà chờ chết’, chồng ôm đi khắp bệnh viện cầu cứu, 8 triệu/ngày vượt quá khả năng”. Bài viết phản ánh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình trong hành trình giành giật sự sống cho người vợ mắc bệnh hiếm, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và thủ thuật.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, anh Tú gửi lời cảm ơn tới Báo Điện tử VTC News, các bạn đọc và những nhà hảo tâm dành sự quan tâm, chia sẻ với gia đình.

“Em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Số tiền này với vợ chồng em là quá lớn, là hy vọng để vợ em có thể tiếp tục điều trị. Những ngày qua, nhiều lúc em tưởng gia đình không còn cách nào nữa, nhưng nhờ mọi người giúp đỡ, em lại có thêm động lực để cố gắng“, anh Tú nói.

Đại diện Báo Điện tử VTC News cùng lãnh đạo phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao số tiền bạn đọc giúp đỡ bệnh nhân Hoài. (Ảnh: Minh Đức)

Theo anh Tú, khoản tiền được trao sẽ được sử dụng để thanh toán chi phí điều trị, thuốc men và các khoản phát sinh trong quá trình chị Hoài tiếp tục nằm viện.

Năm 2020, sau khi kết hôn, anh chị háo hức chờ đón đứa con đầu lòng. Thế nhưng thai nhi không may bị lưu. Hai vợ chồng bắt đầu hành trình tìm con, đi qua nhiều bệnh viện, tìm đến cả những thang thuốc nam với hy vọng một ngày được làm cha, làm mẹ.

Đầu năm 2024, niềm vui lại đến khi chị Hoài mang thai. Kkhi thai được khoảng hai tháng, bi kịch một lần nữa xảy ra.

Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ phát hiện khối bất thường dạng nang chứa dịch ở vùng sau phúc mạc. Khi ấy, khối u chưa gây triệu chứng rõ rệt nên gia đình vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Sức khoẻ của chị Hoài có những chuyển biến tích cực.

Gần một năm sau, khối u bất ngờ vỡ. Chị Hoài đau dữ dội, được cấp cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tính đến trước khi nhận được khoản hỗ trợ, anh cho biết tổng chi phí điều trị, phẫu thuật, đi lại và sinh hoạt đã lên khoảng 400 triệu đồng, phần lớn là tiền vay mượn từ người thân, bạn bè.

Dù bảo hiểm y tế thanh toán khoảng 80% chi phí trong danh mục, gia đình vẫn phải tự chi trả nhiều khoản thuốc, vật tư y tế và chi phí ngoài bảo hiểm.

Có những ngày, để tiết kiệm từng khoản nhỏ, anh Tú tìm đến những suất cơm từ thiện trong bệnh viện. “Một đồng cũng phải tính. Chỉ cần bớt được bữa cơm là có thêm tiền mua thuốc cho vợ“, anh nói.

Theo đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khoản tiền hơn 1,47 tỷ đồng bạn đọc VTC News gửi tới lúc này không chỉ giúp gia đình anh Tú có thêm nguồn lực điều trị mà còn là sự tiếp sức đúng lúc với một người phụ nữ từng nhiều lần muốn buông xuôi vì quá đau đớn.