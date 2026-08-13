Quảng Trị kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro

(VTC News) -

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz (13/8/1926-13/8/2026), sáng ngày 13/8/2026, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro tại Công viên Fidel Castro, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Fidel Castro. (Ảnh: VOV)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ôn lại mối quan hệ lịch sử đặc biệt Việt Nam - Cuba, tình cảm đặc biệt của Lãnh tụ Fidel Castro đối với đất nước, Nhân dân Việt Nam, đặc biệt tỉnh Quảng Trị.

Ông khẳng định sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Fidel Castro là biểu tượng của ý trí quật cường, lòng quả cảm và khát vọng tự do của nhân dân Cuba, bày tỏ tri ân với những đóng góp to lớn của Chủ tịch Fidel Castro trong việc đặt nền móng, phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Ông xúc động nhắc lại câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” và chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel tới Quảng Trị tháng 9/1973.

Ông nhấn mạnh Quảng Trị sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, cùng hợp tác, cùng phát triển, chung tay xây dựng tương lai phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu Việt Nam và Cuba đặt hoa trước tượng đài Chủ tịch Cuba Fidel Castro. (Ảnh: VOV)

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao việc tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lãnh tụ Fidel Castro tại tỉnh Quảng Trị, địa phương có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Đại sứ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng Việt Nam và tỉnh Quảng Trị giành được trong công cuộc Đổi mới, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV; cảm ơn tình đoàn kết và sự ủng hộ kiên định của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với Cuba.

Theo Đại sứ, mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai nước được Lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, vun đắp đã luôn được nhân dân hai nước gìn giữ và phát triển. Ông nhấn mạnh tư tưởng của Lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và Cuba.

Trước lễ kỷ niệm, các đại biểu và đại diện nhân dân đã dâng hoa tưởng nhớ Lãnh tụ Fidel Castro tại Tượng đài Fidel Castro tại Công viên Fidel Castro. Đại diện nhân chứng lịch sử và thế hệ trẻ tỉnh Quảng Trị cũng bày tỏ tự hào về lịch sử quan hệ mẫu mực giữa Việt Nam và Cuba, cam kết tiếp tục kế thừa và phát huy mối quan hệ đặc biệt này. Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tiếp và trao đổi ý kiến với Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Quảng Trị với Cuba, khả năng mở rộng hợp tác tỉnh Quảng Trị với Cuba trong các lĩnh vực tiềm năng: nông nghiệp, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học.