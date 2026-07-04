Người dân đổ về Tehran tham dự lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Iran

(VTC News) -

Hàng nghìn người tập trung dự lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Iran. (Video: IRNA)

Giữa cái nóng gay gắt của mùa hè tại thủ đô Tehran, Iran những người đưa tang đấm ngực theo nhịp điệu, tiếng khóc vang lên giữa tiếng ồn ào khi thi hài của cố Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei được nhìn thấy đặt trong quan tài bằng kính tại Đại điện thờ Hồi giáo.

“Lời hứa của chúng ta là một! Trả thù! Trả thù!”, đám đông hô vang. Hình ảnh trực tiếp từ Tehran cũng cho thấy rất đông người tuần hành trên những con phố, phụ nữ được nhìn thấy cầm trên tay bó hoa trắng.

Trong khi những người khác mang theo biểu ngữ và bảng quảng cáo khắp thành phố đều in hình ảnh của ông Khamenei.

“Tôi đến đây để nói lời tạm biệt với nhà lãnh tụ kính yêu của tôi, Ali Khamenei. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chứng kiến ​​ngày này”, Hananeh Mousavi, 27 tuổi nói.

Trong khi Ali Kazemi, người đi 530km từ thành phố Tabriz đến thủ đô Tehran để tham dự lễ tang của ông Khamenei cho hay: “Chúng tôi tham dự tang lễ để thể hiện rằng tất cả chúng tôi đều quyết tâm bảo vệ đất nước và tôn giáo của mình”.

Người dân Iran bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng đối với ông Khamenei. (Ảnh: Getty)

Những bức ảnh do Press TV công bố cho thấy đám đông tụ tập bên ngoài Đại sảnh Mosalla trước lễ tang của ông Khamenei ở Tehran. (Ảnh: Press TV)

Các vòi phun nước tạo thành màn sương mù bao phủ đám đông người đưa tang, hầu hết đều mặc đồ đen. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), trong thời gian tổ chức lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Iran, nhiệt độ dự kiến ​​đạt 36°C.

Theo AFP, lễ tang dành cho cố Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến bắt đầu từ ngày 4/7 tại nhiều địa điểm ở Iran và Iraq. Thi hài ông Ali Khamenei sẽ được bảo quản tại khu phức hợp khổng lồ ở trung tâm Tehran, nơi diễn ra buổi cầu nguyện quan trọng, nghi lễ chính thức và cuộc tụ họp tôn giáo.

Nghi lễ dự kiến ​​thu hút từ 15 - 20 triệu người đến viếng, biến nó trở thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử đất nước.

Hiện tại, công nhân đã sơn lại toàn bộ khu vực tổ chức tang lễ và lực lượng cảnh sát được điều động hiện diện dày đặc xung quanh.