Bí mật đằng sau đề nghị của Israel cùng ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran

Theo Reuters, chưa đầy 48 giờ trước khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump để bàn về lý do phát động cuộc chiến phức tạp ở nơi mà nhà lãnh đạo Mỹ từng phản đối.

Cả ông Trump và ông Netanyahu đều nhận được thông báo từ các báo cáo tình báo trước đó rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng trợ lý thân cận sẽ sớm họp tại khu nhà riêng ở Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thông tin tình báo mới cho thấy cuộc họp được dời từ tối 28/2 lên sáng cùng ngày. Trước đó, cuộc trao đổi này chưa từng được công bố.

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Netanyahu quyết tâm tiến hành chiến dịch mà ông đã chuẩn bị trong nhiều thập kỷ và lập luận rằng có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội tốt hơn để ám sát ông Khamenei, trả thù những nỗ lực trước đây của Iran nhằm ám sát ông Trump. Những nỗ lực đó bao gồm âm mưu giết người được cho là do Iran dàn dựng vào năm 2024, khi ông Trump đang là ứng cử viên Tổng thống Mỹ.

Sau đó, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một người đàn ông Pakistan âm mưu tuyển mộ người ở Mỹ tham gia kế hoạch trả đũa việc Washington sát hại chỉ huy cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qassem Soleimani.

Các nguồn tin giấu tên cho biết vào thời điểm diễn ra cuộc điện đàm, ông Trump đã phê duyệt nguyên tắc về việc Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, nhưng chưa quyết định thời điểm cũng như điều kiện cụ thể để triển khai.

Trong nhiều tuần liền, quân đội Mỹ cũng tăng cường hiện diện trong khu vực khiến nhiều quan chức trong chính quyền tin rằng việc tổng thống quyết định thực hiện chiến dịch chỉ còn là vấn đề thời gian. Một phương án hành động khác từng được cân nhắc trước đó vài ngày đã bị hủy bỏ do điều kiện thời tiết xấu.

Hiện tại, Reuters không thể xác định mức độ ảnh hưởng của những lập luận từ phía ông Netanyahu đối với quyết định của ông Trump. Tuy nhiên, cuộc điện đàm được xem là “lập luận cuối cùng” của nhà lãnh đạo Israel trước người đồng cấp Mỹ.

Theo ba nguồn tin được thông báo về cuộc điện đàm, họ tin yếu tố này cùng thông tin tình báo cho thấy “cơ hội” nhằm vào lãnh đạo Iran đang khép lại, trở thành chất xúc tác dẫn đến quyết định cuối cùng của ông Trump, khi ông ra lệnh cho quân đội triển khai chiến dịch Epic Fury ngày 28/2 . Theo lập luận của ông Netanyahu, ông Trump có thể tạo dấu ấn lịch sử nếu góp phần loại bỏ ban lãnh đạo Iran.