Iran bổ nhiệm Lãnh tụ Tối cao mới thay ông Ali Khamenei bị ám sát

(VTC News) -

Sáng 9/3 (giờ Việt Nam), truyền thông Iran đưa tin Hội đồng Chuyên gia Iran gồm 88 thành viên quyết định bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới của đất nước thay cho cha mình - cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận liên quan đến thông tin bổ nhiệm Lãnh đạo Tối cao mới. Tuy nhiên, động thái này có thể dẫn đến leo thang xung đột vì Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi ông Mojtaba Khamenei là lựa chọn không thể chấp nhận được.

Ông Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Getty)

"Nếu ông ta không nhận được sự chấp thuận từ chúng tôi, ông ta sẽ không tại vị được lâu", ông Trump nói với ABC News. Trước khi thông báo được đưa ra, Israel cũng đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào bất cứ ai được chọn làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.

Theo truyền thông đưa tin, Israel từng nhắm mục tiêu vào ông Mojtaba Khamenei trong cuộc không kích vào tuần trước. Tuy nhiên, Israel tin ông chỉ bị thương trong cuộc tấn công đó.

Ông Mojtaba Khamenei (56 tuổi) là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Ông kết hôn với bà Zahra, con gái của cựu Chủ tịch Quốc hội và người thân cận của ông Khamenei là Gholam Haddad Adel.

Ông Mojtaba Khamenei được đào tạo tôn giáo giống như những anh em của mình, nhưng ông chưa bao giờ đạt đến cấp bậc Mujtahid, mức độ học thuật về luật Hồi giáo mà nhiều người trung thành với chính quyền coi là cần thiết cho vai trò lãnh tụ tối cao.

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran cũng được đánh giá là người khá kín tiếng, dù từ phía sau hậu trường ông là một nhân vật trung tâm trong bộ máy quan chức rộng lớn của hệ thống do cha ông xây dựng. Ông thiết lập nhiều mối quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các mạng lưới kinh tế.

Năm 2019, ông từng bị Mỹ trừng phạt với cáo buộc ông làm việc chặt chẽ với chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Basij.

Theo Reuters, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung thắt chặt và sự gián đoạn kéo dài đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, giá dầu thô tương lai của Mỹ tăng hơn 20%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2022 trong phiên giao dịch sáng ngày 9/3.

Trong đó, giá dầu Brent tăng vọt 17% lên 108,73 USD/thùng, sau khi tăng mạnh 28% vào tuần trước. Trên phố Wall, hợp đồng tương lai S&P 500 ESc1 giảm 1,6%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq NQc1 giảm 1,7%.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá dầu "sẽ giảm nhanh chóng khi mối đe dọa hạt nhân của Iran chấm dứt" và việc tăng giá là "cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của Mỹ cùng thế giới".