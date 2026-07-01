Iran chuẩn bị tang lễ cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei

(VTC News) -

Theo AFP, lễ tang dành cho cố Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến bắt đầu từ ngày 4/7 tại nhiều địa điểm ở Iran và Iraq. Thi hài ông Ali Khamenei sẽ được bảo quản tại khu phức hợp khổng lồ ở trung tâm Tehran, nơi diễn ra buổi cầu nguyện quan trọng, nghi lễ chính thức và cuộc tụ họp tôn giáo.

Nghi lễ dự kiến ​​thu hút từ 15 - 20 triệu người đến viếng, biến nó trở thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử đất nước. Hiện tại, công nhân đã sơn lại toàn bộ khu vực tổ chức tang lễ và lực lượng cảnh sát được điều động hiện diện dày đặc xung quanh.

Lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 9/7. (Ảnh: Reuters)

Đoạn phim được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng cũng cho thấy công nhân đang hàn các cấu trúc kim loại trong khi cần cẩu nâng vật liệu xây dựng xung quanh khu phức hợp.

Do dự kiến ​​số lượng người tham dự rất đông, đài truyền hình nhà nước Iran kêu gọi những người đến dự tang lễ sử dụng phương tiện giao thông công cộng và phát đi thông điệp an toàn, khuyến cáo mọi người nên uống đủ nước vì nhiệt độ dự kiến ​​tăng cao trong suốt thời gian diễn ra tang lễ.

AFP thông tin thêm ​​một số làn đường trên những tuyến đường cao tốc chính khắp thủ đô bị đóng cửa, khiến tình trạng giao thông vốn rất tắc nghẽn ở Tehran trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo ông Ali-Akbar Pourjamshidian - thư ký ban tổ chức lễ tang, sự kiện riêng dành riêng cho nguyên thủ quốc gia nước ngoài dự kiến ​​tổ chức vào 3/7. Ông Pourjamshidian ước tính có khoảng 30 quốc gia cử đại diện tham dự lễ tang cùng người dân từ các nước láng giềng, bao gồm Iraq, Afghanistan và Pakistan.

Tehran cũng như những thành phố linh thiêng Qom và Mashhad, nơi diễn ra diễn ra ra các nghi lễ sau lễ tang và an táng sẽ được nghỉ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Chính quyền ra lệnh đóng cửa văn phòng công cộng và tư nhân ở Tehran từ ngày 4 - 6/7.

Khắp Tehran, những tấm áp phích tang lễ hứa hẹn cho Iran một “tương lai tươi sáng” được treo ở nhiều nơi, trong khi những tấm khác lại trưng bày khẩu hiệu của buổi lễ: “Chúng ta phải vươn lên”.

Sau nghi lễ ở Tehran, thi hài của ông Ali Khamenei sẽ được đưa đến thành phố linh thiêng Najaf và Karbala của Iraq trước khi được an táng vào 9/7 tại Đền thờ Imam Reza - một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo dòng Shiite và là điểm hành hương quan trọng của tín đồ Hồi giáo trên thế giới.