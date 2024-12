Ngọn núi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ở tỉnh nào?

B

Non Nước

Ngũ Hành Sơn còn có tên gọi khác là Non Nước. Sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (1806) viết về Ngũ Hành Sơn như sau: "Phía đông bến đò xã Hoàn Ký Đông có núi Ngũ Hành Sơn, năm tòa núi chia làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, gọi là núi Non Nước".

Mô tả về cụm núi này, sách Đại Nam nhất thống chí cũng viết: "Ngũ Hành Sơn ở địa phận hai xã Hóa Khuê và Quán Khái, phía đông bắc huyện Diên Phước. Ở trong động cát đội khởi 6 hòn núi đá, sông dài quanh ở phía tây, biển cả bao bọc ở phía đông, hình thành núi nhọn cao, lúc trời tạnh ở xa trông có màu sắc như bức vân cẩm thạch thật đáng yêu, tục gọi là hòn Non Nước".