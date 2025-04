Ông Trump gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm 12 tháng

(VTC News) -

Bản gia hạn lệnh trừng phạt Nga mới nhất do Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt và có hiệu lực ngày 10/4, được đăng trên trang web của Công báo Liên bang Mỹ với nội dung: “Tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến hoạt động nước ngoài có hại của Chính phủ Liên bang Nga”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNP)

Bài đăng chủ yếu đề cập đến Sắc lệnh 14024 do cựu Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 4/2021 để ứng phó với "mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ" do Nga gây ra.

Trong những hoạt động “có hại” mà Mỹ quy cho Nga còn có “nỗ lực phá hoại việc tiến hành cuộc bầu cử dân chủ tự do và công bằng cũng như thể chế dân chủ tại Mỹ”.

Một số vi phạm khác mà Moskva bị cáo buộc gồm nỗ lực "phá hoại an ninh ở các quốc gia và khu vực quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ; vi phạm nguyên tắc xác lập rõ ràng của luật pháp quốc tế, bao gồm tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia".

Hồi cuối tháng 3, Tổng thống Trump tuyên bố vẫn còn "nhiều ác cảm" giữa Ukraine và Nga. Ông Trump cũng đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Moskva nếu Nga liên quan đến những thất bại trong cuộc đàm phán ngừng bắn ở Ukraine.

Bình luận về lời đe dọa của ông Trump, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Cuộc đối thoại của chúng tôi với phía Mỹ vẫn đang diễn ra và Moskva cởi mở trong việc giải quyết xung đột Ukraine bằng biện pháp ngoại giao".

Trước đó, Tổng thống Mỹ đề xuất tạm dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và được cả Moskva lẫn Kiev công khai ủng hộ. Tuy nhiên, ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Nga và Ukraine lại cáo buộc nhau vi phạm nội dung thỏa thuận.

Tổng thống Nga nhấn mạnh điều kiện chính để ngăn cuộc xung đột leo thang và hướng tới giải quyết xung đột thông qua biện pháp chính trị, ngoại giao phải là chấm dứt hoàn toàn viện trợ quân sự nước ngoài và việc cung cấp thông tin tình báo cho Kiev.