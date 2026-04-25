Nghệ An rút ngắn thủ tục, thúc tiến độ Khu lâm viên ven biển Cửa Lò

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tổ chức lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh (phường Cửa Lò), đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo Công văn số 4440 ngày 24/4/2026, tỉnh Nghệ An thống nhất giao UBND phường Cửa Lò chủ trì tổ chức lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch khu vực nêu trên. Khu đất có vị trí tiếp giáp phía Bắc là đường trục ngang số 01, phía Đông giáp Biển Đông, phía Nam giáp khu vực phía Bắc Dự án Vinpearl - Cửa Hội và phía Tây giáp đường Bình Minh.

Phối cảnh dự án Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh (Cửa Lò, Nghệ An). (Ảnh: Lao động)

Đáng chú ý, để hoàn thiện phương án quy hoạch, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ bằng kết quả nghiên cứu (đồ án quy hoạch) do Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt trời đề xuất. Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch, không vụ lợi và không làm phát sinh bất kỳ ưu tiên nào cho doanh nghiệp trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND phường Cửa Lò chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch theo đúng quy định. Đồng thời, địa phương phải kiểm soát chặt chẽ hiện trạng, không để phát sinh xây dựng, sử dụng đất trái phép làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai.

Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện. Các sở, ngành liên quan phải tham gia ý kiến trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản. Quá thời hạn, người đứng đầu đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ, tỉnh cho phép triển khai song song một số nội dung công việc trên cơ sở đảm bảo đầy đủ hồ sơ, song vẫn giữ nguyên trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phải được báo cáo kịp thời để xử lý.