Nghệ An: Hơn 44.000 học sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(VTC News) -

Theo thông tin Sở GD&ĐT Nghệ An, đây là kỳ thi có số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay của tỉnh Nghệ An, thậm chí nhiều hơn 7.000 thí sinh so với mùa thi trước (2023 – 2024).

Đây cũng là kỳ thi được đánh giá là khó khăn nhất khi toàn tỉnh chỉ có hơn 36.000 chỉ tiêu vào các trường công lập và sẽ có khoảng 8.000 thí sinh sẽ không trúng tuyển ở kỳ thi này.

Sáng nay (5/6), hơn 44.000 thí sinh Nghệ An bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Trước kỳ thi này, Sở GD&ĐT Nghệ An đã phải đồng loạt tăng lớp, tăng chỉ tiêu ở hầu hết các trường trên địa bàn tỉnh để giảm áp lực cho các thí sinh dự thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An đã điều động hơn 6.200 người làm công tác thi, trong đó có hơn 4.400 người làm công tác giám thị, bao gồm giáo viên bậc THPT và THCS.

Tại kỳ thi này có một trường hợp đặc biệt, đó là em Nguyễn Văn Tú (lớp 9A, trường THCS Nam Sơn, Đô Lương) phải đến phòng thi trong trang phục của người bệnh. Trước đó, chỉ cách đây 4 ngày, thí sinh này vừa phải mổ cấp cứu vì viêm ruột thừa.

Các lực lượng đã có mặt ở cổng trường để động viên thí sinh.

Sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện, nam sinh này vẫn chưa thể hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, vì để đảm bảo quyền lợi có thể xét tuyển vào lớp 10, thí sinh này vẫn quyết tâm tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường THPT Đô Lương 1.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An năm nay sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 5 và 6/6 với 3 môn thi gồm Ngữ văn - Toán (thi theo hình thức tự luận) và Ngoại ngữ (thi theo hình thức trắc nghiệm).

Đề thi môn Ngữ Văn tại tỉnh Nghệ An.

Kết quả của Kỳ thi sẽ được sử dụng để xét tuyển vào lớp 10 và là một trong những căn cứ để xét tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây là kỳ thi cuối cùng thực hiện theo Chương trình giáo dục hiện hành 2006. Từ năm học tới, học sinh sẽ thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Sáng 6/6, thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút.