Vaccine ung thư của Nga cho kết quả tích cực ban đầu

Vaccine Neooncovac đã kích hoạt quá trình sản sinh cytokine - các protein tín hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa và tăng cường phản ứng miễn dịch.

Thông tin này do Giám đốc Trung tâm Gamaleya và Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Alexander Ginzburg, công bố.

Ông Ginzburg cho biết các nhà khoa học đã ghi nhận những thay đổi bước đầu trong quá trình sản sinh các cytokine cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị sẽ cần thêm thời gian để đánh giá chính xác, do bệnh nhân dự kiến sẽ tiếp tục được tiêm thêm khoảng 10 liều nữa.

Đầu tháng 4, Neooncovac lần đầu tiên được tiêm cho một bệnh nhân 60 tuổi mắc ung thư hắc tố ở vùng Kursk. Đây là loại vaccine được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân, với mục tiêu kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Vaccine chứa thông tin về các kháng nguyên đặc hiệu của khối u, giúp hệ miễn dịch “nhận diện” và tấn công cả những ổ ung thư rất nhỏ.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết vaccine ung thư này dự kiến sẽ được đưa vào chương trình chăm sóc y tế miễn phí.