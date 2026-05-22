Chưa có vaccine chủng Ebola mới, Bộ Y tế khẩn cấp lên phương án ứng phó

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda diễn biến phức tạp, nguy cơ lan rộng trong khu vực.

Ngày 5/5, Congo ghi nhận 4 nhân viên y tế tại tỉnh Ituri tử vong. Đến ngày 15/5, cơ quan chức năng xác nhận các trường hợp này nhiễm Ebola chủng Bundibugyo. Chỉ sau đó ít ngày, số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục tăng nhanh.

Tính đến ngày 18/5, Congo ghi nhận 516 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó 131 trường hợp tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại quốc gia này kể từ năm 1976.

Tại Uganda, đến ngày 16/5 ghi nhận 2 ca mắc, trong đó một trường hợp tử vong. Cả hai đều đến từ Congo.

Ngày 17/5, WHO chính thức công bố dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda là “sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế”.

Chưa có vaccine và thuốc đặc trị chủng mới của bệnh Ebola.

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác giám sát, phòng chống bệnh do virus Ebola sáng nay 22/5, TS.BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết Ebola là bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan rất nhanh với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90%.

Đáng lo ngại, đợt dịch lần này được xác định do chủng virus Bundibugyo gây ra - chủng hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.

Theo TS Hoàng Minh Đức, đợt dịch lần này có nhiều yếu tố bất thường. Ngoài các chùm ca bệnh tử vong trong cộng đồng, việc ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm trong cơ sở điều trị và những lỗ hổng trong kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bên cạnh đó, giới chuyên môn hiện chưa xác định rõ quy mô thực sự của dịch cũng như mối liên hệ dịch tễ giữa các ca bệnh. Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm dương tính cao cùng sự gia tăng các cụm tử vong tại nhiều khu vực cho thấy nguy cơ số ca mắc thực tế có thể lớn hơn nhiều so với báo cáo.

“WHO đánh giá nguy cơ đối với các quốc gia bị ảnh hưởng và khu vực là ở mức cao, còn nguy cơ toàn cầu, trong đó có Việt Nam, hiện ở mức thấp”, ông Đức thông tin.

Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Ebola. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không loại trừ nguy cơ dịch xâm nhập thông qua người nhập cảnh trở về từ vùng có dịch. Do đó, ngay sau khi WHO phát cảnh báo quốc tế hôm 17/5, Cục Phòng bệnh phát thông tin khuyến cáo tới các cơ quan báo chí, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát người nhập cảnh từ vùng dịch.

Bộ Y tế cũng phân công Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương. Hiện hai đơn vị này đã có đầy đủ phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, nhân lực và trang thiết bị để thực hiện xét nghiệm Realtime PCR và giải trình tự gene virus Ebola.

Theo lãnh đạo Cục Phòng bệnh, các sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm đặc hiệu theo hướng dẫn của WHO đã được đặt mua và dự kiến sẽ về Việt Nam trong vòng 7-10 ngày tới.