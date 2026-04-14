Nga cấp phép sử dụng lâm sàng vaccine ung thư cá nhân hóa thứ hai

Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) nhận được giấy phép sử dụng lâm sàng vaccine mRNA cá nhân hóa Oncorna để điều trị ung thư đại trực tràng. Bệnh nhân đầu tiên được tiêm vaccine mới vào ngày 13/4.

Thông cáo báo chí cho biết đây là vaccine cá nhân hóa thứ 2 chống loại ung thư trên mà FMBA được cấp phép song là vaccine đầu tiên chống ung thư đại trực tràng được sản xuất trong nước.

Oncorna dựa trên các hạt nano lipid chứa RNA thông tin tổng hợp mã hóa một tập hợp các peptide tân sinh đặc hiệu cho khối u của từng bệnh nhân cụ thể. Sau khi tiêm vaccine vào dưới da, hệ thống miễn dịch của bệnh nhân được kích hoạt và các tế bào miễn dịch bắt đầu tấn công khối u.

Cũng theo thông báo của FMBA, bệnh nhân đầu tiên được tiêm vaccine peptide cá nhân hóa Oncopept hôm 31/3 dung nạp thuốc tốt và đã được tiêm liều vaccine thứ ba, còn bệnh nhân thứ hai sẽ được tiêm liều thứ nhất vào ngày 20/4 tới.

Trong khuôn khổ thử nghiệm lâm sàng vaccine Oncopept, 24 bệnh nhân đã được chọn để điều trị bằng vaccine ung thư.

Theo quy định, việc sản xuất vaccine này cần 49 ngày, trong đó ít nhất 7 ngày kiểm tra chất lượng.

FMBA cũng cho biết các thử nghiệm tiền lâm sàng đối với vaccine ung thư cá nhân hóa chống lại u nguyên bào thần kinh đệm và u hắc tố đang được tiến hành.