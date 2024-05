Bảng xếp hạng 10 võ sư mạnh nhất cận đại Trung Quốc: Lý Tiểu Long chỉ đứng cuối

Đổng Hải Xuyên được mệnh danh là "Bát Quái Thần Chưởng", là cao thủ nổi tiếng cuối thời nhà Thanh. Đổng Hải Xuyên được cho là người sáng lập Bát Quái Chưởng và hành tẩu giang hồ sớm hơn so với Dương Lộ Thiền. Đổng Hải Xuyên có dáng người to lớn với cánh tay dài và sức mạnh khác thường. Dù có võ công thâm hậu nhưng Đổng Hải Xuyên lại thích sống ẩn mình. Thời Hàm Phong nhà Thanh, Đổng Hải Xuyên vào cung làm thái giám. Sau đó, Đổng Hải Xuyên có cơ hội so tài với Dương Lộ Thiền ở phủ Túc Vương. Hai cao thủ giao đấu kịch liệt nhưng không phân thắng bại. Từ đó Bát Quái Chưởng của Đổng Hải Xuyên vang danh cùng với Thái Cực Quyền của Dương Lộ Thiền. Giống như Dương Lộ Thiền, Đổng Hải Xuyên cũng thu nhận đồ đệ và truyền lại cho thế hệ sau Bát Quái Chưởng.