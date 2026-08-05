Cầu Nghĩa Tự 315 tỷ đồng thoát cảnh 'đắp chiếu', hẹn thông xe tháng 11

(VTC News) -

Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nghĩa Tự (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) “giậm chân tại chỗ” do vướng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án) cho biết nhà thầu đã nối lại việc thi công và đang hoàn thiện lan can cầu. Riêng phần đường dẫn vướng mặt bằng nên chưa thi công.

Dự án cầu Nghĩa Tự và đường dẫn đã được nối lại thi công.

Theo báo cáo chủ đầu tư, về tình hình giải phóng mặt bằng, tính đến cuối tháng 7 vừa qua đã bàn giao mặt bằng của 13 hộ để thi công phần cầu. Hiện còn vướng 17 hộ (có 15 hộ giải tỏa trắng và 2 hộ ảnh hưởng 1 phần) ở phần đường dẫn.

Đề cập đến khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công phần đường dẫn, chủ đầu tư thông tin thời gian qua, hộ ông N.V.C. và 4 người con có nguyện vọng lùi vào đất Khu dân cư Thống nhất (giai đoạn 2). Tuy nhiên, hộ ông C. yêu cầu nhận diện tích đất tái định cư bằng với diện tích đất ở bị thu hồi (1000m²). Ngày 28/7/2026, UBND phường Điện Bàn Đông tổ chức vận động, đối thoại và thống nhất đến ngày 8/8/2026, nếu gia đình không thống nhất nhận tiền sẽ triển khai các thủ tục pháp lý theo quy định.

Đối với bờ Tây cầu Nghĩa Tự có 4 hộ dân đang công khai phương án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng dự kiến cầu Nghĩa Tự và đường dẫn sẽ thông xe kỹ thuật trong tháng 11/2026, nghiệm thu đưa vào sử dụng chậm nhất trong tháng 6/2027.

Chủ đầu tư dự kiến cầu Nghĩa Tự và đường dẫn thông xe kỹ thuật trong tháng 11/2026.

Như VTC News phản ánh dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nghĩa Tự được UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) phê duyệt tháng 3/2022. Cầu bắc qua sông Cổ Cò với tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 131 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài hơn 1.072m, trong đó chiều dài cầu 189,2m, quy mô vĩnh cửu với tuổi thọ thiết kế 100 năm. Tĩnh không thông thuyền sông Cổ Cò cấp IV.

Nguồn vốn đầu tư lấy từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2025. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng). Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Thái Sơn phụ trách thi công. Mục tiêu dự án là hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, thời gian qua, dự án rơi vào tình trạng “đứng hình” và đã không thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Theo ghi nhận của PV hồi tháng 5 vừa qua, công trường vắng bóng công nhân.

Theo ghi nhận của PV hồi tháng 5 vừa qua, dọc trục đường dẫn vào công trình 315 tỷ đồng này, hàng loạt biển thông báo phía trước có công trường thi công được dựng lên. Tuy nhiên, bên trong khu vực dự án lại vắng hoe không có bóng công nhân. Phần cầu đã cơ bản hoàn thành, thế nhưng hai bên đầu cầu vẫn có nhà dân “án ngữ”.

Người dân địa phương cho biết cây cầu bắc qua sông Cổ Cò đã thi công xong cách đây khoảng 2 năm. Từ đó đến nay, dự án cứ “giậm chân tại chỗ”. Trong khi cầu mới xây xong rồi “đắp chiếu”, cầu Nghĩa Tự cũ vốn chật hẹp nhưng hằng ngày phải “gánh” hàng nghìn lượt phương tiện.