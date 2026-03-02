Iran khoe kho vũ khí trong hầm ngầm, nhắn kẻ thù 'chờ tiếng chuông báo tử'

(VTC News) -

Video kho vũ khí trong hầm và cảnh tập kích những địa điểm được mô tả là căn cứ Mỹ của Iran.

Video do hãng thông tấn nhà nước Iran Fars News Agency công bố cho thấy hàng loạt máy bay không người lái xếp hàng dài trong đường hầm ngầm, hoặc được chất lên bệ phóng tên lửa. Quốc kỳ Iran và hình ảnh của cố Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei được treo trên các bức tường.

Có thể thấy tên lửa và máy bay không người lái được phóng từ nhiều khu vực và bắn vào những nơi mà hãng tin Fars cho là "căn cứ của Mỹ".

Việc phát hành video được dàn dựng công phu này là một phần trong chiến dịch truyền thông của Iran sau cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào nước này.

Hiện chưa rõ đoạn phim được quay khi nào và ở đâu cũng như liệu nó có cho thấy máy bay không người lái và tên lửa được sử dụng trong hành động trả đũa của Iran đối với cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel hay không.

Kết thúc video là dòng chữ "Hãy chờ tiếng chuông báo tử vang lên một lần nữa".

Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel thông tin Iran phóng một loạt tên lửa mới về phía Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết: “Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa”, đồng thời cho biết thêm các cảnh báo sơ bộ đã được gửi đến điện thoại di động ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Tại Bahrain, còi báo động cũng được nghe thấy vang lên trên khắp nước này và chính quyền kêu gọi người dân "giữ bình tĩnh, di chuyển đến nơi an toàn gần nhất" trong một bài đăng trên X.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố tăng cường và đẩy mạnh cuộc tấn công vào Lebanon cũng như tăng cường triển khai quân dọc biên giới.

"Ngay sau vụ phóng tên lửa của Hezbollah… chúng tôi phát động đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên ở Beirut và miền nam Lebanon, nhắm vào nhân vật cấp cao, trụ sở và cơ sở hạ tầng", Thiếu tướng Rafi Milo - Chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel cho hay.