(VTC News) -

Vải là loại trái cây nhiệt đới rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Mùa vải chín rộ từ tháng 6 là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những quả vải tươi ngon, mọng nước và ngọt lịm. Tuy nhiên, việc chọn mua vải ngon không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Nhiều người băn khoăn không biết mua vải nên chọn quả to hay quả nhỏ để có chất lượng tối ưu. Kích thước quả vải liệu có liên quan đến chất lượng, hương vị.

Mua vải nên chọn quả to hay quả nhỏ?

Kích thước quả vải có thể ảnh hưởng đến một số yếu tố như hàm lượng nước, độ ngọt và cảm giác hài lòng khi thưởng thức. Tuy nhiên, không phải cứ quả to là ngon và quả nhỏ là không ngon.

Mua vải chọn quả to hay quả nhỏ? (Ảnh: Shutterstock)

Thực tế, để chọn được quả vải ngon, việc xem xét kích thước không quan trọng bằng kiểm tra các yếu tố khác như màu sắc, độ tươi, mùi thơm, đặc điểm vỏ và hạt. Mỗi người có sở thích riêng về vị ngọt và độ dày của thịt quả, nên bạn có thể thử cả hai loại để tìm ra loại vải phù hợp nhất với sở thích của mình.

Cùng một giống vải, quả vải to thường có nhiều thịt và hạt nhỏ hơn. Thịt vải ở những quả to thường dày và mọng nước, tạo cảm giác đã miệng khi ăn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả quả to đều ngon, vì vị ngọt và chất lượng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Trong khi đó, quả vải nhỏ thường có hương vị đậm đà hơn. Thịt vải ở những quả nhỏ thường ngọt đậm và ít nước hơn so với quả to. Hạt của quả vải nhỏ cũng thường "chiếm chỗ" nhiều hơn trong quả.

Tóm lại, chính bạn là người trả lời cho câu hỏi mua vải nên chọn quả to hay quả nhỏ. Cả quả to và quả nhỏ đều có những ưu điểm riêng, lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào sở thích cá nhân của bạn.

Mẹo chọn mua vải tươi ngon

Khi mua vải, ngoài kích thước, bạn nên lưu ý một số yếu tố khác để đảm bảo chọn được những quả vải ngon nhất.

Bạn có biết mẹo chọn mua vải tươi ngon? (Ảnh: Shutterstock)

Màu sắc vỏ: Khi chọn mua vải, màu sắc vỏ là yếu tố quan trọng đầu tiên cần chú ý. Quả vải ngon thường có màu đỏ hồng hoặc đỏ sẫm. Bạn không nên chọn những chùm quả có màu nâu hoặc quá xanh, vì chúng có thể chưa chín hoặc đã hỏng. Màu sắc vỏ cũng phản ánh độ chín và hương vị của quả vải.

Độ tươi của quả: Độ tươi của vải thể hiện qua dấu hiệu vỏ căng, không bị nhăn nheo hay khô. Nếu vỏ có vết nứt, vết thâm hoặc bị mềm, có thể quả đã bắt đầu hỏng. Quả vải tươi cũng sẽ có độ đàn hồi tốt khi nắn nhẹ.

Mùi thơm: Vải chín ngon sẽ có mùi thơm đặc trưng, ngọt ngào. Nếu quả vải không có mùi hoặc có mùi lạ, bạn không nên mua.

Phần cuống: Cuống nhỏ, vỏ giòn và phần đầu trắng đều là dấu hiệu của loại vải ngon. Những quả vải có cuống nhỏ thì hạt thường nhỏ và thịt dày, mang đến hương vị ngọt ngào và đầy đặn.

Độ đàn hồi: Khi nắn nhẹ vào quả vải, nếu quả mềm nhưng chắc tay, không bị nhũn thì đó là vải chín tới. Nếu quả cứng thì đó là vải xanh, còn nếu mềm nhũn thì đó là vải héo, hái lâu hoặc chín quá.

Chọn vải theo địa phương: Vải được trồng ở nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước, và mỗi nơi lại có những đặc điểm riêng về hương vị và chất lượng. Vải Thanh Hà (Hải Dương) nổi tiếng với quả tròn, nhỏ, vỏ mỏng, cùi dày và ngọt. Vải Lục Ngạn (Bắc Giang) có quả to hơn, vị ngọt dịu và hương thơm đặc trưng. Lựa chọn vải từ các vùng này sẽ giúp bạn đảm bảo được chất lượng và hương vị của quả.

Cách bảo quản vải tươi lâu

Để giữ cho vải tươi ngon lâu nhất sau khi mua về, bạn nên áp dụng một số biện pháp bảo quản sau:

- Bảo quản trong tủ lạnh: Vải nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để giữ độ tươi và tránh bị hỏng nhanh. Bạn có thể để vải trong túi nhựa hoặc hộp kín để giữ ẩm và ngăn ngừa mất nước.

- Tránh ánh nắng trực tiếp: Vải không nên để dưới ánh nắng trực tiếp vì nhiệt độ cao sẽ làm vải nhanh chín và hỏng.

- Không rửa trước khi bảo quản: Vải nên được giữ khô ráo trước khi cho vào tủ lạnh. Việc rửa vải trước khi bảo quản có thể làm vải bị ẩm và nhanh hỏng.