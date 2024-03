Mưa đá to bằng quả mận ập xuống huyện miền núi Nghệ An

Video: Mưa đá xuất hiện ở huyện Tương Dương (Nghệ An)

Trận mưa đá xuất hiện vào khoảng 16h ngày 28/3 tại các xã Hữu Khuông, Nga My, Mai Sơn... của huyện Tương Dương.

Mưa đá rơi xuống với tần suất dày đặc, có những hạt mưa đá to bằng quả táo, quả mận.

Mưa đá dày đặc trút xuống nhiều xã ở huyện Tương Dương, Nghệ An.

Nhiều nhà dân bị mưa đá làm hư hỏng nặng, nhiều mái tôn, mái fibro xi măng bị thủng, hoa màu, cây cối gãy đổ.

Đây là trận mưa đá hiếm gặp trên địa bàn huyện Tương Dương trong những năm qua. Sau khi mưa đá xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi người dân, đồng thời thống kê thiệt hại để tìm phương án hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống.

Sáng nay, một trận mưa đá lớn cũng trút xuống nhiều xã, thị trấn của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), khiến nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng.

Đến chiều, tại huyện Mộc Châu (Sơn La) xuất hiện mưa đá kéo dài 20 phút. Những hạt đá to bằng ngón tay rơi xuống khiến nhiều vườn mận, dâu tây của bà con nông dân bị hư hỏng.

Tại Quảng Trị, khoảng 16h30 - 16h50, trận lốc xoáy diễn ra khoảng 20 phút trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá khiến 27 căn nhà tốc mái, 42 cây xanh và 2 cây cột điện chiếu sáng bị đổ ngã.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/3 đến ngày 29/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500 - 5.000m, nên ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, mưa rào rải rác xuất hiện tập trung về chiều tối. Người dân đề phòng nguy cơ mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh