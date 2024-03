Mưa đá bất thường trút xuống Yên Bái

Trưa 28/3, trả lời PV VTC News, ông Trần Duy Hưng - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái xác nhận, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vừa xảy ra trận dông lốc kèm mưa đá bất thường.

Theo ông Hưng, trận mưa đá xuất hiện cục bộ ở khu vực trung tâm xã lúc 9h, kéo dài khoảng 30 phút, hạt mưa đá kích cỡ bằng khoảng đầu ngón tay. Qua kiểm tra nhanh, mưa đá không tàn phá nhà cửa nhưng khiến một số diện tích rau màu của người dân bị hư hỏng.

Các lực lượng chức năng huyện Mù Cang Chải đang rà soát thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả.

Cũng trong sáng nay, lúc 10h25, khu vực TP Yên Bái bầu trời bỗng nhiên tối sầm như buổi đêm, người đi đường phải bật đèn pha để di chuyển. Trời đổ mưa kèm theo nhiều tiếng sấm. Mưa kéo dài khoảng 15 phút với lượng mưa ước tính khoảng 30mm. Sau đó, mưa giảm dần và trời cũng quang trở lại.

"Hiện tượng trên là do cơn mưa dông mang theo mây dày đặc, che khuất mặt trời. Hiện tượng này thường xuất hiện vào buổi sáng hoặc buổi chiều.

Hiện tượng xảy ra vào buổi sáng nếu dông xuất hiện ở phía đông cũng là hướng mặt trời mọc. Còn vào buổi chiều, nếu dông ở phía tây thì mặt trời cũng bị che khuất", Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái lý giải hiện tượng trời tối đen giữa ban ngày.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đề nghị các đơn vị, địa phương cập nhật tình hình thời tiết, mưa dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các đơn vị sẵn sàng phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/3 đến ngày 29/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500 - 5.000m, nên ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, mưa rào rải rác xuất hiện tập trung về chiều tối. Người dân đề phòng nguy cơ mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm nhẹ xuống ngưỡng 26-29 độ C, thấp hơn 2 độ C so với một ngày trước.