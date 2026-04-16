Nguyên nhân mưa đá trút xuống Lào Cai khiến 4 người bị thương, loạt nhà hư hỏng

Chỉ trong khoảng nửa tháng qua, mưa đá liên tục trút xuống loạt địa phương trên cả nước, gây thiệt hại tài sản của người dân. Trận mưa đá lớn kèm dông lốc trút xuống Bắc Hà (Lào Cai) vào đêm qua, rạng sáng nay 16/4 đã khiến 4 người dân nơi đây bị thương.

Đại diện Đài khí tượng thuỷ văn Lào Cai cho hay, đêm qua, địa phương chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục 24-26 độ vĩ bắc (nối với áp thấp phía Tây) bị nén yếu bởi bộ phận áp cao phía Bắc, là nguyên nhân gây ra dông lốc, mưa đá.

Mưa đá kích thước lớn trút xuống Lào Cai. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, bắt đầu lúc 1h5, kết thúc khoảng 1h25. Đường kính trung bình của hạt đá từ 1,5-2cm, những hạt lớn to hơn 2,5cm. Hạt đá rơi xuống trải trắng sân trước nhà, đường đi, trong vườn nhà dân một lớp dày. Mưa đá đi kèm với mưa rào và gió xoáy mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai xã Bắc Hà, thiệt hại do mưa đá và dông lốc gây ra rất nghiêm trọng. Địa phương đã ghi nhận 1 nhà sàn bị sập, 4 người bị thương, nhà dân bị vỡ ngói, tốc mái là 333 nhà. Diện tích cây ăn quả bị rụng quả khoảng 370 ha; ngô, rau màu các loại bị hư hỏng 115 ha. Tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 30 tỷ đồng.

Từ đêm nay 16/4 đến ngày mai 17/4, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, trên hầu khắp miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Chiều tối và tối 16/4, cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

"Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trước đó, sáng 30/3, nhiều khu vực tại Hà Nội và các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh xuất hiện mưa dông và mưa đá gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân.

Những viên đá kích thước phổ biến 0,5-2 cm, cá biệt có nơi hạt mưa đá đạt kích thước 3-5 cm.

Chiều 14/4, trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút cũng trút xuống xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) với các hạt mưa có kích thước nhỏ hơn viên bi.

Ở nước ta, mưa đá có thể xuất hiện ở hầu hết các địa phương, song phổ biến hơn tại vùng núi và khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), trong khi đồng bằng ít gặp hơn. Tại Nam Bộ, hiện tượng này cũng ghi nhận vào giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nhưng chủ yếu với kích thước nhỏ. Theo Cục Khí tượng thuỷ văn, không phải trong cơn dông nào cũng có mưa đá xảy ra, tần suất số cơn dông có mưa đá chỉ chiếm trên dưới 10%. Người dân có thể nhận biết được mưa đá chuẩn bị xảy ra dựa vào vài đặc điểm như: ban ngày có dông mạnh, mây đen kịt trên bầu trời; ban đêm có sấm sét, gió đang thổi đều bỗng lặng đi, trời lạnh đột ngột...