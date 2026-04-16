Chiều tối nay nhiều nơi đón mưa dông, nguy cơ lốc sét kèm mưa đá

Mưa đá trút ầm ầm xuống xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Dự báo thời tiết hôm nay 16/4, nắng nóng gay gắt còn xảy ra tại Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Mặc dù cường độ không còn gay gắt như những ngày trước nhưng đây vẫn là mức nhiệt cao, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.

Từ chiều tối nay, mưa dông nguy cơ xuất hiện tại nhiều nơi trên cả nước, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Ảnh minh hoạ: H.N)

Hôm nay, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Ở các khu vực khác gồm Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Từ chiều tối 16/4, nhiều khu vực trên cả nước khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, không khí lạnh yếu kết hợp rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao khiến Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ chuyển mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng 20-40mm, cục bộ trên 100mm. Khối không khí lạnh này không gây rét nhưng giúp nền nhiệt giảm, thời tiết miền Bắc chuyển mát, dễ chịu hơn.

Không chỉ miền Bắc, chiều tối và tối 16/4, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa, có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu và thậm chí đe dọa đến tính mạng con người.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 17/4, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi vẫn duy trì nắng nóng 35–36°C, có nơi trên 37°C. Trong khi đó, nắng nóng diện rộng ở Tây Bắc Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Quảng Trị chấm dứt.

Rạng sáng 16/4, trận mưa đá kéo dài 15-30 phút với viên đá kích thước tới 5-7 cm trút xuống xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), khiến 4 người bị thương, nhiều phương tiện, nhà dân và hoa màu bị hư hại. Một số người dân địa phương nhận định, đợt mưa đá lần này có cường độ mạnh và kéo dài hơn so với những năm gần đây, thậm chí được cho là lớn hơn so với trận mưa đá lịch sử xảy ra vào năm 2013 tại Lào Cai.