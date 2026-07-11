Một người trúng Jackpot Vietlott gần 103 tỷ đồng

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa xác định một vé trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trong kỳ quay số tối 11/7, với giá trị gần 103 tỷ đồng.

Dãy số may mắn là 09-17-20-33-41-42. Đây là giải thưởng đã tích lũy trong khoảng một tháng rưỡi với xác suất trúng 1/28,9 triệu. Hiện Vietlott chưa công bố địa điểm phát hành vé cũng như danh tính người trúng thưởng.

Theo quy định hiện hành, thu nhập từ trúng thưởng xổ số có giá trị trên 10 triệu đồng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% đối với phần giá trị vượt mức miễn thuế. Với giá trị giải thưởng gần 103 tỷ đồng, người sở hữu tấm vé độc đắc này dự kiến phải nộp khoảng 10,3 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách địa phương nơi phát hành vé trúng thưởng.

Sau khoảng một tháng rưỡi tích lũy, giải Jackpot 1 của Power 6/55 đã tìm được chủ nhân với giá trị gần 103 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Vietlott)

Bên cạnh Jackpot 1, kỳ quay số thứ 1.370 của Power 6/55 còn ghi nhận một khách hàng trúng Jackpot 2 trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Hơn 33.000 vé khác cũng trúng các hạng giải thấp hơn.

Sau khi tìm được chủ nhân của giải độc đắc, giá trị Jackpot 1 sẽ quay về mức khởi điểm 30 tỷ đồng trong kỳ mở thưởng tiếp theo, còn Jackpot 2 trở lại mức 3 tỷ đồng.

Theo thống kê của Vietlott, sau gần 10 năm hoạt động, doanh nghiệp đã ghi nhận 533 khách hàng trúng các giải Jackpot của hai sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55, với tổng giá trị giải thưởng gần 12.180 tỷ đồng. Trong đó, 130 người trúng thưởng thông qua kênh mua vé trên điện thoại (SMS), còn 403 người mua vé tại hệ thống đại lý truyền thống.

Vietlott là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính và là đơn vị duy nhất được cấp phép kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên phạm vi cả nước.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Trong đó, kênh bán vé qua điện thoại được kỳ vọng đóng góp khoảng 6.030 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu, còn hệ thống bán vé qua thiết bị đầu cuối dự kiến mang về khoảng 4.760 tỷ đồng.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng doanh thu, Vietlott dự kiến nộp 2.579 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước trong năm nay.