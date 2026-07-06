Mua vé số dạo, người đàn ông trúng độc đắc Vietlott hơn 23 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo Vietlott, qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh, đơn vị này xác định tấm vé may mắn của anh T.C.D có bộ số 09 – 14 – 31 – 36 – 41 - 45 được phát hành tại điểm bán hàng số 16, đường 30/4, phường Vị Thanh, TP. Cần Thơ.

Anh T.C.D trúng độc đắc (Jackpot) hơn 23 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh D. cho biết, anh đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh An Giang. Anh là người mua vé số Vietlott lâu năm và đã duy trì thói quen mua vé số này suốt thời gian dài.

Anh D. thường mua vé tại các điểm bán hàng hoặc mua vé Vietlott thông qua người bán vé số dạo.

Trong kỳ quay 1.528, anh D. chia tình cờ gặp một người bán vé số dạo có bán vé Vietlott nên anh dừng lại mua ủng hộ, thử vận may. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó đã mang đến cho anh một giải thưởng giá trị quá lớn.

“Nếu hôm đó tôi không dừng lại mua tấm vé ấy, có lẽ tôi đã bỏ lỡ một trong những cơ hội đặc biệt nhất trong cuộc đời. Chỉ với 10.000 đồng mà tôi đã trúng độc đắc hơn 23,4 tỷ đồng”, anh D. nói.

Tấm vé may mắn của anh D. mua từ người bán vé số dạo. (Ảnh: Đại Việt)

Theo anh D. khi biết mình trúng thưởng, anh vô cùng bất ngờ. Sáng hôm đó, khi anh đang ngồi uống cà phê thì lấy vé số ra dò. Anh liên tục dò lại kết quả vì không dám tin mình là người trúng độc đắc. Ngay sau đó, anh lập tức báo tin cho vợ. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa thực sự tin nên đã cùng nhau kiểm tra, đối chiếu kết quả nhiều lần trước khi xác nhận anh D. chính là chủ nhân giải Jackpot.

Anh D. chia sẻ, mặc dù biết mình trúng thưởng từ sáng thứ bảy, nhưng vì muốn xác thực chính xác thông tin và có sự chuẩn bị kỹ càng nên đến thứ tư tuần sau anh mới chủ động liên hệ với Vietlott để hoàn tất các thủ tục nhận thưởng.

Anh D. cho hay, anh sẽ ưu tiên sử dụng tiền thưởng để giải quyết một số công việc quan trọng trong gia đình, đồng thời để dành một phần tiết kiệm, lên kế hoạch đầu tư phù hợp và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Anh vẫn sẽ tiếp tục đi làm để chăm lo cho gia đình.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi, anh D. đã trao tặng 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh D. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng) tại nơi phát hành vé là TP. Cần Thơ và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.