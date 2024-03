Một hãng xe điện của Mỹ lâm cảnh bi đát, khách hàng ồ ạt hủy đặt mua xe

Theo tờ Carscoops trích dẫn số liệu từ Business Insider, các khó khăn tài chính liên tiếp gây áp lực nặng nề lên nhà sản xuất xe điện khởi nghiệp Fisker, khi báo cáo mới nhất chỉ ra rằng, đang có hơn 40.000 lượt khách hàng đang ồ ạt hủy đặt mua xe điện Ocean SUV của hãng này sau khi công ty lao dốc trầm trọng.

Con số này chiếm hơn một nửa số lượt đặt hàng với 70.000 đơn được công ty tích lũy kể từ tháng 11/2019 cho tới nay. Với việc mỗi suất đặt hàng được ghi nhận, người mua phải bỏ ra trước 250 USD (5,8 triệu đồng) để nhận lịch hẹn giao xe và sẽ được hoàn trả số tiền nếu khách hàng hủy đơn. Điều đó đồng nghĩa với việc Fisker sắp phải đối mặt với số tiền hoàn trả lên tới 9 triệu USD (212 tỷ đồng) trong bối cảnh hãng đang bên bờ vực phá sản do thiếu vốn.

SUV điện Ocean là sản phẩm duy nhất hiện được hãng Fisker phân phối trên thị trường ô tô Mỹ. Ảnh: Fisker

Không những vậy, hàng nghìn khách hàng khác dù đã đặt cọc 5.000 USD (gần 120 triệu đồng) cũng đồng loạt hủy mua xe. Dù cho khoản cọc của họ sẽ không được hãng hoàn trả, tuy nhiên việc không thể thanh khoản hàng hóa cũng khiến Fisker bị mất đi khoản tiền mặt trị giá hàng triệu USD.

Kể từ tháng 6/2023 cho tới nay, nhà sản xuất này đã bàn giao được 6.000 xe SUV Ocean tới tay khách hàng. Tuy nhiên, nhiều chiếc xe trong số này liên tiếp gặp lỗi khiến nhiều khách hàng mất niềm tin vào xe điện Fisker.

Tin xấu mới nhất chính là việc thương vụ đàm phán cứu trợ giữa hãng xe điện này với một nhà sản xuất ô tô tới từ Nhật Bản (từng được các kênh truyền thông quốc tế đề cập là Nissan) đã thất bại, khiến công ty có thể mất thêm tới 150 triệu USD (3.555 tỷ đồng) cho bên thứ ba.

Những khủng hoảng liên tiếp này có thể đưa Fisker tới gần hơn với tình trạng ngừng hoạt động tại Mỹ. Trong hành động cố gắng cuối cùng, Fisker đã giảm giá xe điện Ocean tới 39% để có thể hi vọng tăng doanh số bán hàng của mình bất chấp việc họ đã phải ngừng dây chuyền sản xuất.

Fisker Inc. có trụ sở tại Manhattan Beach, California, Mỹ, là một công ty ô tô khởi nghiệp được thành lập năm 2016 bởi nhà thiết kế ô tô người Đan Mạch Henrik Fisker và vợ ông Geeta Gupta-Fisker. Tiền thân của công ty là Fisker Automotive, được thành lập từ năm 2007. Năm 2020, Fisker Inc. đã công bố đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên Sở giao dịch chứng khoán New York thông qua việc sáp nhập với Spartan Energy Acquisition Corp, một SPAC được hỗ trợ bởi Công ty cổ phần tư nhân Apollo Global Management.

Đến năm 2023, công ty ra mắt mẫu xe điện SUV đầu tiên Fisker Ocean. Tuy nhiên từ đầu năm 2024, công ty gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng và cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết khỏi NYSE.