(VTC News) -

Ăn chuối giảm 30% nguy cơ tử vong sớm

Kết quả, nghiên cứu phát hiện ăn 3 - 6 quả chuối mỗi tuần, nghĩa là 0,5 - 1 quả chuối mỗi ngày, giúp giảm đến 30% nguy cơ tử vong sớm, giúp kéo dài tuổi thọ.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn New York Post cho biết, theo tiến sĩ Will Bulsiewicz, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa ở Mỹ, từng phân tích những lợi ích của táo và chuối.

Ông giải thích táo là nguồn chất xơ tuyệt vời, một quả táo cỡ trung bình chứa khoảng 4,4 gram chất xơ. Táo cũng chứa lượng "khủng" các dưỡng chất thực vật có thể giúp ngăn ngừa bệnh mạn tính.

Trong khi đó, chuối chứa 12% nhu cầu vitamin C, 7% nhu cầu vitamin B2, 10% nhu cầu kali và 8% nhu cầu magiê hằng ngày.

Chuối là nguồn kali tuyệt vời, có thể giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Chuối cũng là nguồn dopamine và catechin, có thể ngăn ngừa căng thẳng oxy hóa gây ra lão hóa.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên ăn 4 - 5 phần trái cây và rau mỗi ngày.

Mỗi ngày ăn một quả chuối rất tốt cho sức khoẻ

Ăn chuối bổ sung nhu cầu kali

Chuối là cách tuyệt vời để đóng góp vào nhu cầu kali hàng ngày. Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tim mạch, vì vậy ăn thực phẩm chứa kali mỗi ngày là một phần quan trọng trong lối sống lành mạnh. Có thể kết hợp chuối vào các loại thực phẩm như sinh tố và yến mạch để thúc đẩy hoạt động của tim.

Chuối là nguồn cung cấp vitamin tuyệt vời nhiều loại khoáng chất, chất xơ và vitamin, nhưng chúng đặc biệt được biết đến với hàm lượng kali. Có đủ kali trong chế độ ăn uống của bạn là rất quan trọng đối với chức năng cơ bắp và các chức năng tổng thể của cơ thể. Đặc biệt nếu ai đó hoạt động nhiều thì việc cung cấp đủ kali là điều bắt buộc để phục hồi cơ bắp và ngăn ngừa chuột rút.

Chuối chứa chất chống oxy hóa cao

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thực phẩm tuyên bố rằng "chuối có khả năng chống oxy hóa cao hơn một số loại quả mọng, thảo mộc và rau quả". Do đó, chuối có thể hỗ trợ giảm tác hại của stress oxy hóa lên cơ thể.

Tiêu thụ trái cây và rau quả có nhiều chất chống oxy hóa như chuối có thể giúp cung cấp cho cơ thể những công cụ cần thiết để giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm.

Có thể giúp giảm cân

Một lợi ích không bao giờ bị đánh giá thấp, ăn chuối hằng ngày có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu giảm cân. Chứa nhiều chất xơ và protein, chuối sẽ giúp bạn no lâu hơn, mặc dù chỉ hơn 100 calo một quả chuối trung bình. Chuối thậm chí còn lọt vào danh sách 20 thực phẩm thân thiện với giảm cân nhất hành tinh của Healthline.

Tăng cường thị lực

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That! cho biết, theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, chuối chứa vitamin A, tác dụng thực hiện 3 việc, bảo vệ đôi mắt của bạn, duy trì thị lực bình thường và cải thiện thị lực vào ban đêm.