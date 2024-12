Những nhóm người nên ăn chuối xanh thường xuyên

(VTC News) -

Lợi ích của chuối xanh đối với sức khoẻ

Chuối xanh tuy không được sử dụng phổ biến như chuối chín nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khoẻ. Dưới đây là những lợi ích của chuối xanh đối với sức khoẻ:

Chuối xanh giàu tinh bột kháng

Báo Lao động dẫn nguồn trang Onlymyhealth cho biết, theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Đại phân tử Sinh học (IJBM), chuối xanh giàu tinh bột kháng, loại chất xơ giúp thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, tăng cảm giác no lâu, giúp cho quá trình kiểm soát cân nặng của bạn được hiệu quả hơn.

Tăng cường năng lượng

Không giống như chuối chín nhiều đường, chuối xanh cung cấp năng lượng tốt hơn do hàm lượng đường thấp. Theo nghiên cứu được công bố trên Plos One, hàm lượng fructose, glucose đến từ chuối xanh.

Điều này đặc biệt có lợi cho những người muốn ổn định lượng đường trong máu và tránh tình trạng thiếu năng lượng liên quan đến thực phẩm nhiều đường. Nguồn cung cấp năng lượng ổn định có thể hỗ trợ lối sống năng động, nâng cao hiệu quả tập luyện và giảm cân.

Ăn chuối xanh giảm táo bón

Bài viết của BS Cẩm Tú trên Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, chuối xanh rất giàu hàm lượng chất xơ và tinh bột, chúng giúp tiêu hóa dễ dàng, giảm táo bón.

Chuối xanh là loại quả rất tốt cho sức khoẻ.

Phòng ngừa tiểu đường

Chuối xanh có thể giảm khả năng hấp thu glucose của các tế bào cơ thể và có thể giảm hàm lượng insulin trong cơ thể, do vậy ngăn ngừa tiểu đường.

Phòng ung thư đại tràng

Các nghiên cứu chỉ ra rằng chuối xanh có thể giảm nguy cơ ung thư đại tràng vì chúng giúp giữ cho đại tràng và hệ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách loại bỏ các độc tố ở thành ruột.

Tốt cho xương

Chuối xanh chứa nhiều vitamin, magiê, canxi, chúng có thể giúp xương khỏe hơn và ngăn ngừa đau khớp và những tình trạng như loãng xương.

Rất giàu dinh dưỡng

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients của MDPI chia sẻ, chuối xanh không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột kháng tốt mà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, bao gồm vitamin C, kali và vitamin B6. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Những nhóm người nên ăn chuối xanh thường xuyên

Chuối xanh là kho chứa chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa tổn thương oxy hóa cho các tế bào khỏe mạnh. Dưới đây là những nhóm người được khuyên nên thường xuyên ăn chuối xanh:

Người có vấn đề về tiêu hóa

Báo Lao động dẫn nguồn trang Diabetes Care cho biết, một trong những đặc tính nổi bật của chuối xanh là hàm lượng tinh bột kháng (resistant starch) cao. Tinh bột kháng không được tiêu hóa trong dạ dày và ruột non, mà thay vào đó, nó hoạt động như một chất xơ hòa tan, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa.

Tinh bột kháng trong chuối xanh có thể giúp tăng cường vi khuẩn có lợi trong đường ruột, thúc đẩy quá trình lên men và cải thiện sức khỏe của ruột. Đặc biệt, chuối xanh có thể giúp giảm triệu chứng táo bón và hỗ trợ các bệnh lý liên quan đến tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích

Bệnh tiểu đường nên ăn chuối xanh

Chuối xanh tốt cho người bệnh tiểu đường vì nó không làm tăng đường huyết và cải thiện được khả năng điều hòa lượng đường trong máu. Hàm lượng chất xơ cao giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định hơn. Hàm lượng tinh bột kháng trong chuối xanh có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin.

Chuối xanh có chỉ số đường huyết (GI) thấp so với chuối chín. Ngoài ra, chuối xanh cũng giàu kali và nhiều loại vitamin tốt cho sức khỏe như vitamin C và vitamin B6. Vitamin B6 giúp sản xuất hemoglobin và điều chỉnh hàm lượng đường trong máu hiệu quả.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời TS Phạm Hoàng Nam, Giảng viên ngành Khoa học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, sự lên men các tinh bột kháng ở ruột già sẽ tạo ra các acid béo chuỗi ngắn và làm gia tăng khối lượng vi khuẩn.

Các acid béo chuỗi ngắn này sau đó được hấp thụ nhanh chóng và chuyển hóa ở các tế bào biểu mô ruột, gan hoặc các mô khác nên thức ăn chứa tinh bột kháng có chỉ số đường huyết thấp không có khả năng tăng glucose máu đột ngột. Do đó, năm 2016, FDA đã chấp thuận tinh bột kháng có thể làm giảm nguy cơ bệnh đái tháo đường type 2.

Người cần tăng cường sức khỏe tim mạch

Chuối xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất khác có lợi cho tim mạch như kali, magie, vitamin C. Kali giúp giãn nở mạch máu, giảm áp lực lên tim, từ đó giúp ổn định huyết áp. Kali giúp cải thiện lưu thông máu, cung cấp đủ oxy và chất dinh dưỡng cho tim, giúp bảo vệ tim khỏi các bệnh lý như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Chất xơ giúp giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Magie giúp thư giãn mạch máu, giảm huyết áp. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại. Các gốc tự do này có thể làm tổn thương các tế bào, đặc biệt là các tế bào nội mô lót trong mạch máu, dẫn đến xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Người muốn giảm cân

Chuối xanh là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng. Hàm lượng tinh bột kháng trong chuối xanh giúp tạo cảm giác no lâu, đồng thời giảm cảm giác thèm ăn, nhờ đó giúp kiểm soát lượng calo tiêu thụ.

Nghiên cứu từ Journal of Nutrition chỉ ra rằng tinh bột kháng có thể giúp giảm mỡ bụng và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn so với việc ăn chuối chín vì chuối xanh ít calo, ít đường hơn. Chuối xanh còn cung cấp nhiều chất xơ, giúp tăng cường chuyển hóa và duy trì sự ổn định trong mức đường huyết.

Việc bổ sung chuối xanh vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý. Tuy nhiên vì chuối xanh vị hơi chát nên khi bổ sung vào chế độ ăn có thể kết hợp trong các món ăn chế biến như luộc, xào hoặc chế biến thành các món sinh tố để dễ ăn hơn.