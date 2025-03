Mì chính có gây giảm trí nhớ?

(VTC News) -

Mì chính (hay bột ngọt) từng là gia vị quen thuộc trong bếp ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, không ít người đã loại bỏ loại gia vị này vì lo ngại nó có thể gây chóng mặt, buồn nôn và đặc biệt là suy giảm trí nhớ. Vậy thực hư vấn đề này ra sao?

Mì chính là gì?

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thành phần chính của mì chính là glutamate, một loại axit amin phổ biến trong tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong cấu tạo protein của cơ thể sống. Mì chính tạo ra vị umami – còn gọi là vị ngọt thịt – giúp tăng cường hương vị món ăn.

Glutamate không chỉ có trong mì chính mà còn xuất hiện tự nhiên trong nhiều thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, rau củ... Thực tế, glutamate trong thực phẩm tự nhiên và glutamate trong mì chính có bản chất giống nhau.

Mì chính có thực sự gây suy giảm trí nhớ?

Nỗi lo về việc mì chính ảnh hưởng đến trí nhớ xuất hiện từ lâu, nhưng đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định điều này.

Trong hơn 30 năm nghiên cứu, nhiều tổ chức y tế uy tín trên thế giới đã đánh giá tính an toàn của mì chính. Năm 1987, Ủy ban Hỗn hợp các chuyên gia về Phụ gia Thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) đã chính thức xác nhận mì chính là gia vị an toàn, không có giới hạn về liều dùng hàng ngày.

Bên cạnh đó, các cơ quan khác như Ủy ban Khoa học về Thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu (EC/SCF) hay Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng kết luận rằng mì chính không gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến sức khỏe. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã đưa mì chính vào danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng.

Về mặt sinh lý, não bộ có hàng rào máu não, giúp kiểm soát các chất đi vào hệ thần kinh trung ương. Glutamate trong mì chính không thể vượt qua hàng rào này để xâm nhập vào não bộ, do đó không có cơ chế nào để mì chính gây suy giảm trí nhớ.

Sử dụng mì chính sao cho hợp lý?

Mì chính là gia vị điều vị an toàn, nhưng không phải chất dinh dưỡng thiết yếu. Vì vậy, khi chế biến thực phẩm, điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo đầy đủ chất đạm, chất bột, chất xơ, chất béo, khoáng chất từ các nguồn tự nhiên như thịt, cá, trứng, sữa, rau củ quả.

Ngoài ra, vì glutamate có sẵn trong thực phẩm tự nhiên nên nhiều món ăn đã có vị ngọt tự nhiên mà không cần quá nhiều mì chính. Việc sử dụng mì chính với liều lượng phù hợp, tùy theo nhu cầu và khẩu vị, sẽ giúp món ăn thêm ngon mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Cho đến nay, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh mì chính gây suy giảm trí nhớ. Đây là loại gia vị được nhiều tổ chức y tế trên thế giới công nhận là an toàn. Do đó, nếu sử dụng đúng cách, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi dùng mì chính trong nấu nướng mà không cần quá lo lắng về những tác động tiêu cực đến trí nhớ hay sức khỏe.