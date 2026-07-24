Trung ương thông qua chủ trương lập TP Quảng Ninh, TP Bắc Ninh

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập khi phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, chiều 24/7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khái quát 3 kết quả nổi bật, trong đó có việc Trung ương thống nhất cao về 13 nội dung trình Hội nghị; biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị và các văn bản thuộc chương trình.

“Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Trước đó, Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương được Trung ương thảo luận tại tổ trong ngày làm việc thứ ba và thảo luận tại hội trường trong ngày làm việc thứ tư của Hội nghị.

Một góc tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Tiến Thắng)

Hồi tháng 4, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Về nền tảng phát triển, năm 2025 Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,89%, cao nhất cả nước. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 368.445 tỷ đồng, tổng thu ngân sách lần đầu đạt 84.500 tỷ đồng, đứng thứ 6 toàn quốc. Du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn.

Năm 2025, tỉnh đón 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa đạt 16,78 triệu lượt, khách quốc tế đạt 4,5 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 57.000 tỷ đồng.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 12,5%. GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt từ 11.800 USD trở lên. Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt 100.000 tỷ đồng.

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. (Ảnh: Văn Chương)

Ngày 20/6, Bộ Chính trị cũng thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới có diện tích tự nhiên hơn 4.718km2 (đạt tỷ lệ 94,3% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số hơn 3,6 triệu người (đạt tỷ lệ 258,5% so với tiêu chuẩn).

Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,27%, đứng thứ 5 cả nước; thu hút 5,73 tỷ USD vốn FDI, xếp thứ hai sau TP.HCM. Địa phương đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Hiện cả nước có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và Đồng Nai.