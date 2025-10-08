MB bắt tay đối tác quốc tế, tiến vào kinh doanh tài sản số

(VTC News) -

Ngày 5/8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) đã tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2025. Đáng chú ý, lãnh đạo MB đã hé lộ mảnh ghép mới trong hệ sinh thái của MB.

Cụ thể, ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT MB - cho biết, ngân hàng đang mở rộng hệ sinh thái sang lĩnh vực kinh doanh tài sản số và hợp tác với đối tác top 3 thế giới trong lĩnh vực này.

"Đây là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm mục tiêu đưa thêm các nguồn lực vào động lực tăng trưởng kinh tế, trong đó có tài sản số", ông Trung khẳng định.

Ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Theo ông Trung, MB là ngân hàng có năng lực công nghệ tốt với hơn 2.000 kĩ sư công nghệ và đầu tư lớn cho nền tảng. Việc mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh tài sản số là điều tất yếu để 33 triệu khách hàng hiện tại của MB có đầy đủ các lựa chọn khi sử dụng hệ sinh thái, không chỉ dừng ở các dịch vụ ngân hàng mà còn mở rộng đến chứng chỉ quỹ, cổ phiếu, trái phiếu… và tiến tới là tài sản số.

Do đó, MB lựa chọn đối tác lớn, uy tín, có kinh nghiệm, năng lực công nghệ đặc biệt là vấn đề bảo mật khách hàng.

Cũng tại hội nghị, ông Vũ Thành Trung một lần nữa khẳng định, năm 2025 chuyển đổi số tiếp tục là động lực tăng trưởng của MB.

Các nền tảng số chủ lực như App MBBank, BIZ MBBank và mảng dịch vụ Banking-as-a-Service (BAAS) đóng góp mạnh mẽ vào sự tăng trưởng của MB cả về số lượng khách hàng, CASA, doanh thu…

Theo đó, tính đến cuối tháng 6/2025, số lượng khách hàng của MB đạt gần 33 triệu, tăng gấp 13 lần trong 5 năm qua. Quy mô giao dịch trên kênh số của MB giữ vững top 1 thị trường. Tổng doanh thu trên kênh số đạt 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 50% so với bình quân năm 2024 và chiếm 38% tổng doanh thu toàn ngân hàng. Tỷ lệ doanh thu trên kênh số tăng mạnh hằng năm, dự kiến cuối năm 2025 sẽ đạt 40%.

Bên cạnh đó, MB đang triển khai mô hình BAAS và API với tốc độ cao. Đối với BAAS, MB đã có 783 đối tác kết nối trong năm 2024 và phát triển 228 khách hàng mới trong 6 tháng đầu năm 2025. Hiện có 1210 APIs đã được phát triển nội bộ và dự kiến đạt con số 1600 APIs trong năm 2025. Cùng với đó, MB đang triển khai 91 mini apps với 8 triệu tỷ đồng giá trị giao dịch chỉ trong nửa đầu năm 2025.

“MB đang dẫn dắt thị trường mô hình kinh doanh này”, lãnh đạo MB khẳng định.

Chuyển đổi số tiếp tục là động lực tăng trưởng của MB trong những năm tiếp theo.

Trả lời một nhà đầu tư về thách thức cạnh tranh, nhiều ngân hàng đã bắt kịp MB về chuyển đổi số, Chủ tịch Lưu Trung Thái nói, MB là đơn vị tiên phong, tốc độ tốt nhất trên thị trường và hiện MB đang giành được lợi thế đó là số lượng khách hàng và số lượng giao dịch lớn nhất. MB đã chuyển qua giai đoạn chăm sóc, gia tăng giá trị trên từng khách hàng.

"Đương nhiên các ngân hàng khác sẽ bắt kịp, nhưng lúc đó MB đã ở một hành trình chuyển đổi số mới", ông Thái nói thêm.

Chia sẻ về định hướng chiến lược 6 tháng cuối năm 2025, ông Đàm Nhân Đức – Kinh tế trưởng MB - nhấn mạnh, MB sẽ tiếp tục tập trung vào tăng trưởng, mở rộng khách hàng, tăng tỷ lệ active.

Tiếp theo, là tăng cho vay với nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung các ngành nghề sản xuất, chế biến, chế tạo.. Ông Đức nói, tăng trưởng kinh tế có điều chỉnh, trước phụ thuộc xuất khẩu, đầu tư, còn 3-5 năm tiếp theo sẽ là tiêu dùng, gia tăng tầng lớp trung lưu, xuất nhập khẩu. Ngoài ra, giai đoạn sắp tới sẽ thêm động lực là đầu tư cơ sở hạ tầng.

Tăng huy động phù hợp với nhu cầu tín dụng, tập trung CASA và tối ưu kì hạn, nguồn vốn để duy trì chi phí vốn huy động (COF) ở mức 3.1-3.2%

Cùng với đó, MB sẽ tăng cường hợp lực tập đoàn, bán chéo và nâng cao hiệu quả các CTTV, phấn đấu tăng năng suất toàn tập đoàn khoảng 10% trong năm 2025.

Kết thúc hội nghị, ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT - lạc quan nhận định rằng, với những chỉ tiêu, tình hình hiện nay của nền kinh tế cũng như khả năng cạnh tranh, MB có khả năng sẽ đạt và vượt kế hoạch năm nay.