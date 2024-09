Lốp ô tô hay bị thủng có nên thay mới?

(VTC News) -

Đặc biệt, nếu xe thường xuyên phải đi quãng đường dài trên cao tốc thì việc đảm bảo an toàn cho lốp càng trở nên quan trọng hơn. Do đó, nếu lốp xe bị vá nhiều do cán phải đinh thì tài xế nên thay lốp mới để đảm bảo an toàn.

Cấu tạo của lốp là cao su và các lớp sợi dây đan xen nhau (lớp bố). Khi bị đinh đâm vào, cao su sẽ bị thủng và đinh xuyên qua các lớp bố gây đứt một số sợi bố. Khi vừa thủng và vá thì hầu hết cảm giác vẫn dùng tốt nhưng đi một thời gian, các sợi bố đứt sẽ rút lại dẫn đến tình trạng chỗ vá bị phùng. Vì vậy, tốt nhất là nên thay khi lốp khi đã bị cán đinh nhiều lần.

Mặc dù vậy, nhiều thợ xe cho rằng, nếu lốp vẫn còn mới trên 80% và được vá đúng chuẩn thì chủ xe cũng chưa cần thay lốp mới vội.

Chất lượng lốp xe là điều vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm an toàn mỗi khi ô tô di chuyển. (Ảnh minh hoạ).

Dưới đây là một số trường hợp bắt buộc phải thay lốp ô tô

Lốp bị bong/dập lớp tráng giữ kín bên trong

Tất cả các loại lốp không săm hiện nay tại Việt Nam đều được tráng 1 lớp làm kín bên trong. Lớp làm kín này được chế tạo từ chất liệu cao su đặc biệt, đảm bảo giữ kín hơi.

Do vậy, trường hợp lốp quá non hơi hoặc hết hơi mà tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện, trong một khoảng thời gian ngắn, lớp tráng sẽ bị bong ra khỏi mặt trong lốp, dần đến lốp không còn khả năng giữ kín hơi, dần mất áp suất.

Đây chính là dấu hiệu đầu tiên cần thay mới lốp ô tô để đảm bảo an toàn.

Lốp bị chém cạnh và hở lớp mành chịu lực

Trong tình huống xe chà vào vỉa hè hay vào vật sắc nhọn làm cho cạnh lốp bị chém, khi lốp bị chém ở bên thành sẽ cực kỳ nguy hiểm do thành lốp mảnh và chịu lực ép lớn khi trọng lượng người và xe đè xuống.

Trong khi các loại lốp xe tải, xe bán tải khi bị chém sâu 1 - 1,5mm cơ bản không bị ảnh hưởng đến lốp thì với xe du lịch, thành lốp rất mỏng, chỉ cần sâu khoảng 2mm là đã vào đến lớp mành bố.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, khi thành lốp ô tô bị chém cạnh sâu trên 1,5mm thì nên thay mới. Nhất là khi các vết chém nhìn thấy lớp vải bố bên trong là trường hợp bắt buộc thay lốp mới.

Mặt lốp bị thủng lớn hoặc vết rách dài trên 15mm

Theo các chuyên gia, nếu vết rách mặt lốp dưới 15mm có thể vá bằng miếng vá chịu lực. Với miếng rách lớn hơn 15mm, tài xế không nên vì tiết kiệm chi phí mà vá. Trường hợp này cần phải thay lốp để đảm bảo an toàn.

Lốp bị phùng ở bất kỳ vị trí nào

Đây là dấu hiệu lớp mành chịu lực bên trong đã bị hư hỏng, không còn khả năng chịu lực. Nguyên nhân do trong quá trình di chuyển, lốp xe bị dập mạnh xuống ồ gà, cà rất mạnh vào vật cứng, hoặc có thể lỗi từ nhà sản xuất. Trường hợp này cũng cần phải thay lốp khẩn trương.

Lốp bị hỏng mép tiếp xúc với la-zăng

Nguyên nhân có thể do trong quá trình bảo dưỡng xe, bảo dưỡng lốp, vá lốp, kỹ thuật viên khi tháo lốp gây sứt mẻ, trầy xước mép tiếp xúc với rãnh la-zăng. Mép bị tổn thương sẽ không thể giữ kín hơi nên cần thay mới để đảm bảo an toàn.

Lốp quá thời gian sử dụng

Trên thành tất cả các loại lốp đều có 4 con số: 2 con số đầu chỉ tuần sản xuất, 2 con số sau chỉ năm sản xuất.

Các chuyên gia khuyến cáo, dù lốp sử dụng ít nhưng cứ sau khoảng 6 năm thì nên thay lốp mới. Bởi sau thời gian này, chất liệu cao su sản xuất lốp không còn độ đàn hồi tốt, có thể bị ải, giòn. Từ đó khiến lốp không còn khả năng chịu lực, dễ bị nổ nếu xe đi ở tốc độ cao dưới trời nắng nóng.