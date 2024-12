(VTC News) -

Tết Dương lịch là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những gì đã qua và hướng tới một năm mới với những hy vọng và mục tiêu mới. Dưới đây là một số lời chúc Tết Dương lịch bằng tiếng Anh để bạn có thể gửi đến bạn bè và người thân yêu của mình trong dịp đặc biệt này.

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 bằng tiếng Anh ngắn gọn

1. Wishing you a year filled with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.

Dịch: Chúc bạn một năm tràn đầy tình yêu thương, niềm vui, sự ấm áp và tiếng cười.

2. May this new year bring you peace, happiness, and prosperity.

Dịch: Chúc năm mới sẽ mang đến cho bạn sự bình yên, hạnh phúc và thịnh vượng.

3. As the New Year dawns, I hope it is filled with the promises of a brighter tomorrow.

Dịch: Khi năm mới bắt đầu, tôi hy vọng nó sẽ đầy những lời hứa hẹn về một ngày mai tươi sáng hơn.

4. Let the old year end and the new year begin with the warmest of aspirations.

Dịch: Hãy để năm cũ qua đi và năm mới bắt đầu với những khát vọng ấm áp nhất.

5. Cheers to a new year and another chance for us to get it right.

Dịch: Chúc mừng năm mới và một cơ hội khác để chúng ta làm mọi thứ tốt đẹp hơn.

6. May you find joy in every day of the New Year, and may all your goals be fulfilled

Dịch: Chúc bạn tìm thấy niềm vui mỗi ngày trong năm mới và mong rằng tất cả mục tiêu của bạn sẽ được hoàn thành.

7. Wishing you a New Year that’s sparkling with fun and bursting with joy.

Dịch: Chúc bạn một năm mới đầy hào hứng và tràn ngập niềm vui.

8. May the coming year bless you with life’s every wealth.

Dịch: Mong rằng năm sắp tới sẽ ban phước cho bạn với mọi sự giàu có của cuộc sống.

9. Here’s to health, happiness, and prosperity in 2025!

Dịch: Chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm 2025!

10. As we step into a new year, may it bring along positive beginnings and fruitful results.

Dịch: Khi chúng ta bước vào một năm mới, mong rằng sẽ có những khởi đầu tích cực và kết quả viên mãn.

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa.

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 bằng tiếng Anh ý nghĩa

1. Hoping to engage less in the virtual world and more in the real world this year. Here's to new beginnings... Happy New Year!

Dịch: Mong rằng năm nay bạn sẽ sống ảo ít đi và sống thật nhiều hơn. Một khởi đầu mới đã bắt đầu... Chúc mừng năm mới!

2. Just as a new bloom spreads fragrance and freshness around May the new year add a new beauty, freshness into your life. Happy New Year 2025!

Dịch: Giống như một bông hoa mới mang đến hướng thơm và sự tươi mới cho đời, mong rằng năm mới sẽ mang đến vẻ đẹp và sức sống mới cho cuộc sống của cậu. Chúc mừng năm mới 2025!

3. May this new year be a joyful ride for you and your family. Here's wishing you best year ahead. Happy New Year!

Dịch: Mong một năm mới tràn đầy niềm vui, tiếng cười sẽ đến với anh và gia đình. Chúc anh năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn!

4. We learn from each other and blossom together. It is this 'friendship plant' I want to nurture daily. Happy New Year!

Dịch: Chúng ta học hỏi lẫn nhau và cùng nhau trổ bông. Đây là "cây tình bạn" mà tớ muốn chăm sóc mỗi ngày. Chúc cậu năm mới an lành!

5. With 2025 fast approaching, we wish you both all the best and a very Happy New Year. May this year bring health, prosperity, and peace to us all?

Dịch: Năm 2025 đang đến gần, chúng tôi chúc hai bạn những điều tốt đẹp nhất và năm mới thật hạnh phúc. Cầu mong năm nay mang lại sức khỏe, thịnh vượng, và bình an cho tất cả chúng ta.

6. May the new chapter of your life be even better than the last. Have a wonderful New Year! Happy New Year 2025!

Dịch: Cầu chúc cho chương mới của cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn chương trước. Chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời! Chúc mừng năm mới 2025!

7. May the new year days be as bright as the sunshine and as calm as the moonlight. Have a wonderful year ahead.

Dịch: Chúc mọi người năm mới rạng rỡ như ánh mặt trời và yên bình như ánh trăng. Chúc năm mới hạnh phúc!

8. Everything starts with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the bring test promise.

Dịch: Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới tràn đầy hạnh phúc và những tháng ngày đầy triển vọng.

9. In 2025, may you find happiness in the little things and greatness in the big ones.

Dịch: Trong năm 2025, mong bạn tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé và vĩ đại trong những việc lớn lao.

10. Wishing you healthy, peaceful and joyful 2024.

Dịch: Chúc mọi người năm mới 2022 sức khỏe, hạnh phúc và an lành!