Năm mới luôn mở ra những khởi đầu mới đầy hy vọng và niềm tin, đây là lúc bạn có thể gửi đến những người mình yêu quý, trân trọng lời chúc Tết Dương lịch 2025 hay và ý nghĩa.

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 dành cho gia đình

1. Chúc gia đình chúng ta một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn ngập yêu thương và tiếng cười. Mong rằng mọi người luôn được bình an và hạnh phúc bên nhau.

2. Năm mới 2025 đã đến, con xin kính chúc ông bà, bố mẹ sức khỏe dồi dào, luôn vui vẻ và mãi là điểm tựa vững chắc cho chúng con.

3. Chúc bố mẹ và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, luôn tràn đầy năng lượng để chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống. Mong rằng mọi người sẽ luôn bình an và khỏe mạnh, đó là hạnh phúc lớn nhất cho con.

4. Chúc gia đình chúng ta một năm mới an khang, thịnh vượng. Mọi điều tốt đẹp nhất sẽ luôn ở bên cạnh mọi thành viên trong gia đình, tài lộc và may mắn sẽ gõ cửa mỗi ngày.

5. Năm mới đến, con chúc bố mẹ và gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười. Chúc gia đình ta luôn hòa thuận, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp.

6. Chúc anh chị em và cả gia đình năm mới thành công rực rỡ trong công việc cũng như học tập. Mỗi ngày đều mang đến thật nhiều cơ hội mới và mọi người luôn đạt được những mục tiêu đã đề ra.

7. Trong năm mới, con chỉ mong mọi người sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Dù cuộc sống có thế nào, chỉ cần cả gia đình bên nhau, ta có thể vượt qua tất cả.

8. Năm mới, con chỉ mong mỗi dịp xuân về, cả nhà lại có thể quây quần bên nhau, cùng trò chuyện, cùng sẻ chia những khoảnh khắc đáng nhớ. Gia đình chính là nơi ấm áp nhất trong lòng con.

9. Chúc gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và mọi điều tốt lành. Mong rằng năm 2025 sẽ là một năm đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.

10. Năm mới đến, chúng con xin gửi lời chúc sức khỏe dồi dào và sự bình yên đến bố mẹ. Chúng con mong năm 2025 sẽ là một năm nhiều thuận lợi, tất cả những mong muốn, kỳ vọng đều thành hiện thực.

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 dành cho gia đình. (Ảnh: Canva)

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 dành cho người yêu

1. Chúc em yêu một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Anh mong rằng mỗi ngày của em sẽ luôn ngập tràn tiếng cười, và đôi ta sẽ cùng nhau viết tiếp những kỷ niệm đẹp nhất. Mãi yêu em!

2. Năm mới đến rồi, anh chỉ muốn chúc cho em luôn được bình an và hạnh phúc. Mỗi giây phút bên em là mỗi giây phút tuyệt vời nhất, anh mong tình yêu của chúng ta sẽ mãi bền chặt dù có bất cứ thử thách nào.

3. Năm 2025, chúc em luôn ngập tràn hy vọng và đong đầy yêu thương. Dù có bất kỳ khó khăn nào phía trước, anh tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Cảm ơn em đã luôn bên anh, yêu thương và ủng hộ anh.

4. Chúc cho năm mới mang đến cho em thật nhiều may mắn, sức khỏe và thành công trong mọi dự định của mình. Cùng nhau phấn đấu và hỗ trợ nhau em nhé, tình yêu của anh!

5. Em à, năm mới đã đến, anh chỉ muốn gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất đến em. Chúc em sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bất tận. Cảm ơn em đã là nguồn cảm hứng và động lực lớn lao trong cuộc đời anh.

6. Chúc mừng năm mới, tình yêu của em! Mong rằng năm 2025 sẽ đánh dấu thêm nhiều kỷ niệm đẹp giữa đôi ta. Yêu anh thật nhiều!

7. Năm mới 2025, chúc cho tình yêu của chúng mình luôn bền chặt, cùng nhau vượt qua mọi thử thách và đón nhận niềm vui, hạnh phúc tràn đầy.

8. Chúc năm 2025 của chúng ta ngập tràn yêu thương, bình yên và những kỷ niệm đẹp mãi không quên. Chúng ta có được nhau là duyên trời, hãy trân trọng tình yêu này anh nhé!

9. Em chỉ cần anh ở bên cạnh em thì mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời. Chúc mừng năm mới, tình yêu của đời em. Chúc anh mạnh khỏe, bình an và luôn là nguồn sức mạnh tinh thần giúp em vượt qua tất cả. Yêu anh nhiều!

10. Chúc anh năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và cùng em bước qua mọi khó khăn. Em biết, bao năm qua anh đã vất vả và lo lắng cho em nhiều. Hãy làm điểm tựa cho em suốt đời anh nhé.

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 dành cho bạn bè

1. Chúc mừng năm mới! Hy vọng năm 2025 sẽ mang lại cho bạn những khởi đầu mới, những câu chuyện tuyệt vời và vô vàn niềm vui. Hãy cùng nhau viết nên một chương mới đầy màu sắc và thú vị nhé!

2. Năm mới đến rồi, hãy để những điều không vui ở lại phía sau và đón nhận thành công, may mắn trong năm 2025. Bạn là người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, và tôi tin rằng bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong năm nay.

3. Chúc bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, đầy ắp yêu thương và bình an. Hãy giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thể cùng nhau thực hiện hết mọi kế hoạch lớn nhỏ trong năm 2025!

4. Tình bạn của chúng ta như rượu vang, càng lâu năm càng ngon. Cảm ơn bạn đã luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Chúc mừng năm mới 2025, hãy tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhau nhé!

5. Mỗi năm là một hành trình mới, và năm 2025 cũng vậy. Mong bạn sẽ luôn phát triển, trưởng thành và tìm thấy nhiều niềm vui trong từng khoảnh khắc. Hãy sống hết mình, vì bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất.

6. Gửi tới bạn những lời chúc ngọt ngào nhất trong năm mới. Hãy luôn yêu thương và hy vọng, bởi đó chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa của hạnh phúc và thành công. Năm 2025 sẽ là năm của những phép màu bất ngờ!

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 dành cho bạn bè. (Ảnh: Canva)

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 dành cho sếp, đồng nghiệp

1. Chúc mừng năm mới sếp! Mong rằng 2025 sẽ mang đến cho sếp những cơ hội mới và thuận lợi trong công việc.

2. Chúc sếp một năm mới hạnh phúc, gia đình viên mãn và công việc luôn thuận buồm xuôi gió. Kính chúc sếp một năm mới tràn đầy sức khỏe và thành công!

3. Cảm ơn sếp đã dẫn dắt chúng em suốt một năm qua. Chúc sếp năm mới thành công rực rỡ và nhiều niềm vui!

4. Năm mới là khởi đầu cho những điều kỳ diệu. Chúc sếp luôn sáng tạo, đổi mới và đạt được mọi mục tiêu trong năm 2025.

5. Chúc sếp năm 2025 an khang thịnh vượng, cả công việc và cuộc sống đều viên mãn. Chúc sếp một năm mới với nhiều cuộc hành trình thú vị và những thành tựu đáng tự hào!

6. Chúc bạn một năm mới tràn đầy năng lượng và cảm hứng. Hy vọng rằng tất cả những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và thành công sẽ luôn đồng hành cùng bạn trong năm 2025 này.

7. Chúc bạn và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Hy vọng rằng những ngày tới đây sẽ ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

8. Chúc cho tinh thần đồng đội của chúng ta ngày càng mạnh mẽ và bền vững. Hy vọng rằng năm mới sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội để cùng nhau gặt hái thành công.

9. Năm mới là cơ hội để bắt đầu lại và phát triển. Chúc bạn sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra và không ngừng vươn xa trong sự nghiệp vào năm 2025.

10. Hy vọng rằng năm mới sẽ mang đến nhiều cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn, cùng nhau vượt qua thử thách và tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ. Chúc mừng năm mới 2025!

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 dành cho đối tác, khách hàng

1. Kính chúc quý đối tác một năm mới an khang, thịnh vượng. Rất mong trong năm 2025, sự hợp tác giữa chúng ta sẽ ngày càng gắn bó và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

2. Chúc quý đối tác một năm 2025 bùng nổ trong thành công và phát đạt. Mong rằng mối quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ cùng nhau tiến xa, đạt được nhiều thành quả đáng tự hào.

3. Năm mới 2025 đã đến, chúc quý đối tác dồi dào sức khỏe, tràn đầy sáng tạo và cùng nhau kiến tạo nên những giá trị mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của cả đôi bên.

4. Bước sang năm 2025, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý đối tác vì sự ủng hộ và đồng hành trong suốt thời gian qua. Mong rằng sự hợp tác giữa chúng ta sẽ ngày càng bền vững và lâu dài.

5. Nhân dịp năm mới 2025, chúc quý đối tác một năm hòa bình, thịnh vượng và thành công. Cảm ơn vì sự hợp tác quý báu, và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tiến xa hơn nữa.

6. Xin kính chúc quý khách hàng một năm 2025 tràn đầy thịnh vượng và thành công. Mong rằng mọi kế hoạch của quý vị sẽ được thực hiện suôn sẻ, mang lại nhiều lợi ích và thành tựu như mong đợi.

7. Sức khỏe là vốn quý nhất. Nhân dịp năm mới, chúng tôi chúc quý khách hàng và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui và an khang thịnh vượng trong suốt năm 2025.

8. Năm 2025, chúc cho mọi sự may mắn và bình an sẽ luôn đồng hành cùng quý khách hàng. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của quý vị và gia đình.

9. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi mong rằng mối quan hệ hợp tác của hai bên sẽ ngày càng thắt chặt và phát triển bền vững trong tương lai.

10. Một năm mới là khởi đầu cho những khát vọng mới. Chúng tôi chúc quý khách đạt được nhiều thành công mới, mở ra nhiều cơ hội và vượt qua mọi thử thách với tinh thần mạnh mẽ và quyết tâm cao.

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 dành cho đối tác, khách hàng. (Ảnh: Canva)

Lời chúc Tết Dương lịch 2025 bằng Tiếng Anh

1. May this new year be a joyful ride for you and your family. Here's wishing you best year ahead. Happy New Year!

Dịch: Mong một năm mới tràn đầy niềm vui, tiếng cười sẽ đến với anh và gia đình. Chúc anh năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn!

2. We learn from each other and blossom together. It is this 'friendship plant' I want to nurture daily. Happy New Year!

Dịch: Chúng ta học hỏi lẫn nhau và cùng nhau trổ bông. Đây là "cây tình bạn" mà tớ muốn chăm sóc mỗi ngày. Chúc cậu năm mới an lành!

3. With 2025 fast approaching, we wish you both all the best and a very Happy New Year. May this year bring health, prosperity, and peace to us all?

Dịch: Năm 2025 đang đến gần, chúng tôi chúc hai bạn những điều tốt đẹp nhất và năm mới thật hạnh phúc. Cầu mong năm nay mang lại sức khỏe, thịnh vượng, và bình an cho tất cả chúng ta.

4. Everything starts with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the bring test promise.

Dịch: Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới tràn đầy hạnh phúc và những tháng ngày đầy triển vọng.

5. In 2025, may you find happiness in the little things and greatness in the big ones.

Dịch: Trong năm 2025, mong bạn tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé và vĩ đại trong những việc lớn lao.

6. Wishing you healthy, peaceful and joyful 2024.

Dịch: Chúc mọi người năm mới 2022 sức khỏe, hạnh phúc và an lành!

7. May the new chapter of your life be even better than the last. Have a wonderful New Year! Happy New Year 2025!

Dịch: Cầu chúc cho chương mới của cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn chương trước. Chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời! Chúc mừng năm mới 2025!

8. May the new year days be as bright as the sunshine and as calm as the moonlight. Have a wonderful year ahead.

Dịch: Chúc mọi người năm mới rạng rỡ như ánh mặt trời và yên bình như ánh trăng. Chúc năm mới hạnh phúc!

9. Hoping to engage less in the virtual world and more in the real world this year. Here's to new beginnings... Happy New Year!

Dịch: Mong rằng năm nay bạn sẽ sống ảo ít đi và sống thật nhiều hơn. Một khởi đầu mới đã bắt đầu... Chúc mừng năm mới!

10. Just as a new bloom spreads fragrance and freshness around May the new year add a new beauty, freshness into your life. Happy New Year 2025!

Dịch: Giống như một bông hoa mới mang đến hướng thơm và sự tươi mới cho đời, mong rằng năm mới sẽ mang đến vẻ đẹp và sức sống mới cho cuộc sống của cậu. Chúc mừng năm mới 2025!